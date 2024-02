Der Asset Manager Aviva gibt die Auflegung eines neuen Fonds in Form einer eine Société d'Investissement à Capital Variable (Sicav) bekannt. Er soll sich an der bestehenden Global-Equity-Income-Strategie (ISIN: LU2607536815) der Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in London orientieren. Ihren Sitz wird die Sicav in Luxemburg haben und so Anlegern in ganz Europa zur Verfügung stehen.

Co-Portfoliomanager Matt Kirby unterstützt Richard Saldanha, der den bestehenden Fonds Global Equity Income seit 2013 managt. Dieser Fonds sowie auch die neue Sicav werden am MSCI All Country World Index gemessen. Sie investieren in Unternehmen, die nachhaltige und wachsende Dividenden ausschütten. Der bestehende Fonds hat auf drei, fünf und zehn Jahre gesehen Renditen im oberen Zehntel seiner Vergleichsgruppe erzielt.

Mit dem neuen Produkt will das Unternehmen dem wachsenden Bedürfnis der Anleger nach Investitionen nachkommen, die auch in Zeiten von Inflation und hohen Zinsen einen relativen Schutz vor Ausfällen bieten. Der Hauptunterschied des neuen Sicav-Fonds liegt darin, dass er ein Mean-Reversion-Prozess anwendet. Das heißt, börsennotierte gedeckte Kauf- beziehungsweise Verkaufsoptionen werden auf 20 Prozent des Fondsvermögens geschrieben. Die eingenommenen Prämien für die Optionen sollen einen Ertragsanstieg bewirken. Die Genehmigung für den neuen Fonds steht noch aus.

Aviva Investors ist die Asset-Management-Gesellschaft des gleichnamigen britischen Versicherers. Das Unternehmen ist global tätig und verwaltete Ende 2022 ein Vermögen von umgerechnet etwa 260 Milliarden Euro.