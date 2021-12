Aviva mit neuem Immobilien-Chef in Asien

Hally wird von Singapur aus das Immobiliengeschäft in Asien und den pazifischen Inseln leiten und an Ian Womack, den Immobilien-Chef von Aviva berichten. Hally trat 2007 der Gesellschaft bei. Zuletzt war er als Leiter Strategie und indirekte Investments im asiatischen Immobiliengeschäft tätig. Insgesamt ist Aviva Investors mit rund 700 Millionen britischen Pfund in Immobilien im asiatischen Raum – insbesondere in China, Indien, Japan und Singapur – investiert.