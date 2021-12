Svetlana Kerschner 28.04.2009 Aktualisiert am 27.01.2020 - 16:48 Uhr Lesedauer: 1 Minute

AWD mit neuem Österreich-Chef

Der Finanzdienstleister AWD hat Ralph Müller in den Vorstand bestellt. Ab Juli wird der 40-Jährige das Geschäft in Österreich sowie in Zentral- und Osteuropa verantworten. Gleichzeitig wird Müller Vorsitzender der AWD Österreich GmbH sowie der in Wien ansässigen AWD CEE Holding GmbH.