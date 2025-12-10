Alexander Grieswald übernimmt Axa-Exklusivvertrieb
Alexander Grieswald, bisher Leiter der Vertriebsdirektion Nord, soll zum 1. Januar 2026 die Leitung des Exklusivvertriebs (EVT) von Axa Deutschland übernehmen. Diese gehört zu den größten Vertriebsorganisationen der deutschen Versicherungsbranche.
Er folgt auf Christiane Schneider, die den Bereich seit 2020 verantwortete und das Unternehmen nach dessen Angaben auf eigenen Wunsch verlässt. Wohin sie wechselt, ist bisher nicht bekannt.
Viele Aufgaben im Vertrieb seit 2015
Grieswald, der an der Universität Duisburg-Essen promoviert hat, begann seine berufliche Karriere bei der gemeinnützigen Organisation Senat der Wirtschaft. Seit dem Jahr ist er bei der 2015 Axa tätig. Er startete in der Konzernentwicklung und übernahm anschließend unterschiedliche Führungsrollen im Vertrieb. Von 2021 bis 2024 war er Geschäftsführer der Axa Direktberatung GmbH, seit Januar 2025 verantwortet er die Vertriebsdirektion Nord. Sein Nachfolger steht noch nicht fest, sodass Grieswald auch diesen Posten vorerst behält.
Kayum Guerrero, Vertriebsvorstand Axa Deutschland, bedauert in einem Pressestatement den Abgang von Schneider. Über Grieswald sagt er: „Mit seiner vielseitigen Erfahrung in Konzeption und operativer Umsetzung wird er die Weiterentwicklung des EVT erfolgreich fortführen und vorantreiben.“