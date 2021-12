Axa Deutschland-Report 2017 Deutsche wollen Aktienfonds kaufen, fürchten aber Kursrisiken

42 Prozent der Deutschen glauben, dass eine Geldanlage an der Börse hochinteressant ist. Trotzdem machen nur wenige den Schritt, tatsächlich Aktien oder Aktienfonds zu kaufen. Warum das so ist, hat der Versicherer Axa in einer aktuellen Umfrage herausgefunden.