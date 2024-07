Der Versicherer HDI stellt ab Oktober im gesamten deutschen Markt der Maklerpools das Neu- und Ersatzgeschäft mit Kfz-Policen ein. Das geht aus einem offiziellen Schreiben der Tochtergesellschaft des Hannoveraner Branchenriesen Talanx hervor, das der Redaktion von DAS INVESTMENT vorliegt. „Die Lage am Versicherungsmarkt für Privatkunden ist aktuell insbesondere durch die Verluste in der Kfz-Versicherung, aber auch im privaten Sachversicherungsgeschäft schwierig“, heißt es darin zur Begründung.

Kfz-Versicherer schreiben Verluste

Die deutschen Versicherer verzeichneten allein mit Kfz-Policen im vergangenen Jahr branchenübergreifend einen Verlust von zirka 3,3 Milliarden Euro. Für 2024 liegt die Prognose sogar bei einem Verlust von 2,4 Milliarden Euro. „Dieser Tendenz können wir uns auch bei HDI nicht entziehen“, erklärt der Versicherer. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat bereits auf diese Entwicklung reagiert. Die Branchenkontrolleure erwarten von den Versicherern, dass sie ihr Geschäft kostendeckend betreiben.

HDI-Privatgeschäft über Maklerpools

„Wie jeder andere Versicherer auch, überprüfen wir regelmäßig unser Angebot in Hinblick auf die Profitabilität. Daraus ergibt sich, dass wir im Bereich Maklerpools das Privatgeschäft einschränken und die Kapazitäten auf das Gewerbe- und Lebensversicherungsgeschäft lenken wollen“, teilt die HDI den betroffenen Vertriebspartnern aktuell mit. „Bei Maklerpools bietet HDI in der privaten Kfz-Versicherung daher zum 1. Oktober 2024 im Neu- und Ersatzgeschäft keine Deckungen mehr an und schränkt das Geschäft in den privaten HUS-Sparten ein.“