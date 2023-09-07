Axa Investment Managers (Axa IM) ernennt Jeroen Bos zum globalen Leiter des gut 60 Milliarden Euro schwere Aktiengeschäfts. Er tritt zum 1. November 2023 die Nachfolge von Mark Hargraves an, der die Axa-Gruppe verlassen wird und berichtet an Hans Stoter.

Kommt von Credit Suisse AM Jeroen Bos wird Leiter des globalen Aktiengeschäfts von Axa IM

Axa Investment Managers (Axa IM) ernennt Jeroen Bos zum globalen Leiter für Aktienstrategien. Er tritt zum 1. November 2023 die Nachfolge von Mark Hargraves an, der sich einer neuen beruflichen Herausforderung außerhalb der Axa-Gruppe widmen will.

Bos wird von London aus an Hans Stoter, Chef des Bereichs Axa IM Core, berichten. Er soll die Wachstumsambitionen von Axa IM im Bereich Aktien umsetzen und die Investment-, Geschäfts- und finanzielle Leistungsfähigkeit der Aktienplattform steigern.

Große Aktien-Ambitionen

„Wir haben große Ambitionen im Ausbau unserer Aktiensparte – insbesondere bei thematischen und ESG-integrierten Anlagestrategien sowie solchen, die sich an den Nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) orientieren“, sagte Stoter.

Bos kommt von Credit Suisse Asset Management, verantwortete zuletzt die Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens. Zuvor war er Leiter der Abteilung Aktien und verantwortungsbewusstes Investieren bei NN Investment Partners. Vor dieser Zeit arbeitete Bos in verantwortungsvollen Positionen unter anderem bei der UBS und JP Morgan Chase.

Axa Investment Managers (Axa IM) ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Niederlassungen an über 20 Standorten weltweit und die gut 845 Milliarden Euro verwaltende Investmentsparte von Axa, einem globalen Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen. Das von Axa IM verwaltete Aktienvermögen beträgt rund 60 Milliarden Euro.

Das Team verfolgt einen aktiven Ansatz und verwaltet eine Reihe von ESG-integrierten Anlagelösungen qualitativer und quantitativer Natur (einschließlich globalen, länder- und regionsspezifischen, thematischen, Nachhaltigkeits- und Impact-Lösungen sowie ETFs).