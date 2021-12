Axa IM mit globalen Dividendenfonds

Fondsmanager des neuen globalen Dividendenfonds Axa WF Framlington Global High Income (WKN: A1JCU7) ist Anu Narula. Ziel ist es, die Dividendenrendite des MSCI AB World Index um das 1,5- bis 2,5-fache übersteigen.„Ideale Kandidaten zur Aufnahme in den Fonds sind leistungsstarke Unternehmen mit steigenden Free Cashflows und hohen Dividendenrenditen, die sich in globalen Branchen oder Sektoren engagieren, in denen ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage herrscht“, so Narula.Neben den Dividendenrenditen will der Fondsmanager die Rendite des Axa-Fonds durch Einsatz einer Overlay-Strategie noch weiter steigern. Dazu nutzt er Derivate wie Optionen. Bis zu 10 Prozent des Fondsvermögens kann er zudem in Wandelschuldverschreibungen investieren.Den Ucits-III-konformen Fonds gibt es in einer Tranche für institutionelle und private Anleger. Für letztere gibt es keine Mindestanlagesumme, für institutionelle beträgt sie 5 Millionen Euro.