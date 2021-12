Axa IM mit neuem Kurzläuferfonds

Fondsmanager Andrew Wilmont investiert hauptsächlich in kurzlaufende High-Yield-Unternehmensanleihen in Euro oder britischen Pfund. Die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen beträgt derzeit weniger als zwei Jahre. Obergrenze für Wilmont sind drei Jahre.Der Ucits-III-konforme Fonds ist in je einer Tranche sowohl für Privatkunden als auch für institutionelle Anleger erhältlich. Mindestanlagesumme für Privatanleger sind 5.000 Euro.„Wir erwarten ein steigendes Zinsumfeld. Mit kurzlaufenden High-Yield-Anleihen kann man das Beste aus zwei Welten kombinieren: die Erträge und die Renditen, die Hochzinsanleihen bieten, bei gleichzeitiger Minimierung des Zinsrisikos“, sagt Andrew Wilmont, der auch Leiter für europäische Hochzinsanleihen bei Axa IM ist.