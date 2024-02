Axa Investment Managers (Axa IM) gibt Änderungen im Führungsteam bekannt: Nicolas Deschamps wurde zum Global Head of Product and Client Strategy ernannt. In der neuen Rolle übernimmt Deschamps die Leitung der Produktstrategie und -entwicklung für Core Investments, des globalen Marketings, des Teams der Investmentspezialisten und des Axa IM Investment Institute. Jane Wadia tritt die neu eingerichtete Position des Head of Sustainability, Core Products & Clients an und wird die Strategie für nachhaltige Produkte und die Außendarstellung von Axa IM Core steuern.

Deschamps begann seine Laufbahn bei Axa IM im Jahr 2005 als Senior Sales Manager und hatte seither verschiedene Funktionen sowohl im Unternehmen als auch bei Axa France und Axa IM Select inne. In seiner neuen Position berichtet er direkt an Hans Stoter.

Jane Wadias Verantwortungsbereiche umfassen die Kommunikation mit Kunden über Nachhaltigkeitsfragen und die Zusammenarbeit mit Axa-IM-Teams, um die Anlagestrategien den Anforderungen an verantwortungsbewusste Investitionen anzupassen. Sie soll eng mit Thomas Coudert zusammen arbeiten, der für Nachhaltigkeit in den Core-Investmentteams zuständig ist.