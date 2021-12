Axa IM: Pierre-Emmanuel Juillard geht zu Goldman Sachs

Gueunier, der seit 2002 das Team für strukturierte Unternehmenskredite leitet, tritt seine neue Position am 15. Oktober an. Er berichtet an den Vorstandsvorsitzenden Dominique Carrel-Billiard und tritt dem Executive Committee von Axa IM bei.Vor seinem Wechsel zu Axa IM 2002 war Gueunier drei Jahre lang für J.P. Morgan Chase im Financial Institutions Derivatives Marketing Team tätig. Dort zeichnete er für die Strukturierung und Konzipierung von derivativen Produkten in Frankreich und Belgien verantwortlich. Davor arbeitet Gueunier zehn Jahre lang bei Société Générale.Gueuniers Vorgänger Pierre-Emmanuel Juillard verlässt nach zehn Jahren bei Axa IM den Vermögensverwaltungssektor und schlägt eine neue berufliche Laufbahn als Partner bei Goldman Sachs in Asien ein.