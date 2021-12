Axa IM startet den Axa World Multi Alpha in Deutschland

Der Axa WF Multi Alpha-Fonds ist bereits seit April diesen Jahres in Planung ( DAS INVESTMENT.com berichtete ) und nun ab sofort in Deutschland erhältlich. Fondsmanager ist der Schweizer Roman Berri.Berri investiert in andere Ucits-III-richtlinienkonforme Hedgefonds. Das Portfolio setzt sich aus Hedgefonds, die die Global Macro Strategie verfolgen, sowie aus Long-Short-Fonds und Managed-Futures-Fonds zusammen.