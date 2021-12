Axa IM verpflichtet neuen Anleihe-Chef

Alexander Froschauer (45) übernimmt die Anleiheabteilung bei Axa Investment Managers in Deutschland. Damit verantwortet er alle direkten Versicherungsanlagen in festverzinslichen Wertpapieren. Darüber hinaus soll er das Geschäft mit Anleihen in Deutschland und Österreich weiter entwickeln.Froschauer kommt von der Fondsgesellschaft LGT Capital Management, die zur Liechtensteiner LGT-Gruppe gehört. Dort war er seit November 2008 als Senior Client Portfolio Manager Fixed Income unter anderem verantwortlich für die Entwicklung, Präsentation und Optimierung der Anleiheportfoliopalette. Zuvor war er zwei Jahre Anleihe- und Währungs-Chef bei Credit Suisse Asset Management und sieben Jahre Investmentchef für Anleihen bei BAWAG P.S.K. Invest.