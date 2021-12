Pizem, der derzeit das Axa Framlington Team in Paris leitet, tritt seine neue Position zum 1. Oktober an. Er wird an Thibaud de Vitry, Leiter der Abteilung Investment Solutions und Vorstandsmitglied von Axa IM, berichten. Unter Pizems Leitung sollen neue Total-Return-Produkte entwickelt werden. Pizems Nachfolger als Leiter des Pariser Axa Framlington Teams wird Mark Beveridge.