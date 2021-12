Axa Investment Managers eröffnet Filiale in Wien

Philipp Baar-Baarenfels wird Leiter der neuen Axa-Investment-Managers -Filiale in Österreich. Der 51-jährige Österreicher war zuvor Vertriebsleiter für Österreich bei Henderson Global Investors und davor Vertriebsleiter bei Baring Asset Management.Das neue Büro in Wien soll die Betreuung von österreichischen Groß- und institutionellen Kunden verbessern. Als Auslandsvertretung der Axa IM Deutschland untersteht das Büro Uwe Diehl, dem verantwortlichen Manager für den Vertrieb in Deutschland und Österreich.