Axa Investment Managers Franz Wenzel verstärkt Multi-Asset-Team

Franz Wenzel ist bei Axa Investment Managers (Axa IM) ab sofort zuständig für die Entwicklung spezifischer Multi-Asset-Lösungen für institutionelle Kunden in Mitteleuropa, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Darunter fallen laut Axa IM auch Stiftungen und Versorgungswerke. Wenzel berichtet an Mathilde Sauvé, die bei Axa IM die Produkte für institutionelle Anleger verantwortet.



Wenzel war zuletzt Chefstratege im Research- und Investment-Team von Axa IM. Er begann seine Tätigkeit für das Unternehmen im Jahr 1997 als Europavolkswirt.