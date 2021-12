Fokus auf China Axa lanciert Aktienfonds

Axa Investment Managers (Axa IM) hat einen neuen Fonds namens WF Framlington All China Evolving Trends (ISIN: LU1955178436) aufgelegt. Portfoliomanager ist William Chuang.

Der nach Luxemburger Recht aufgelegte Fonds kann in sogenannte H-Aktien, die in Hongkong notiert sind, in A-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gelistet sind und in weltweit notierte chinesische Unternehmen investieren. Thema des Fonds sind Megatrends, unter anderem Demografie, Robotik und Technologie.