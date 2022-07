Nicht Covid-19 Axa nennt 3 häufigste Erkrankungen im Sommerurlaub

Eine Erkrankung im Urlaub ist keine Seltenheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Axa Versicherung. Demnach waren fast drei Viertel (70 Prozent) der Bundesbürger schon mindestens einmal im Urlaub krank geworden. In den meisten Fällen handelte es sich dabei jedoch um relativ harmlose Krankheiten, schließlich haben lediglich 40 Prozent der Umfrageteilnehmer im Ausland medizinische Hilfe in Anspruch genommen.

Doch woran leiden Sommerurlauber besonders häufig? Jedenfalls nicht an Covid-19, erklärt Axa. Vielmehr nehmen es einige Sonnenanbeter mit dem Sonnenschutz nicht so genau: Fast die Hälfte der erkrankten Befragten zog sich bereits einen Sonnenbrand zu. Am zweithäufigsten nennen Reisende Insektenstiche (36 Prozent), gefolgt von Magen-Darm-Erkrankungen (30 Prozent).