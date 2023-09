Personalien Axa Partners stellt Vertrieb neu auf

Der Assistance-Dienstleister Axa Partners strukturiert sein Vertriebsteam für die DACH-Region, die von Deutschland aus geleitet wird, personell um. Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT sagte eine Sprecherin der deutschen Zweigniederlassung der Axa-Tochter zu den Hintergründen: „Die Neuaufstellung ist (...) eine Reaktion auf neue Trends und Kundenbedürfnisse, Veränderungen in den Bereichen Mobilität, Wohnen und Reisen, Pandemien, jüngste geopolitische Ereignisse, Inflation und zunehmende Regulierung, mit der Axa Partners auf diese Entwicklungen reagiert, um seinen Vertrieb für die Zukunft aufzustellen.“

Mund neuer Vertriebschef für DACH-Region

Wichtigste Personalie: Zum 1. September hat René Mund die neu geschaffene Position des „Commercial Director“ (Kaufmännischer Leiter) übernommen. Er ist seit rund sieben Jahren in unterschiedlichen Positionen bei Axa Partners tätig. Mund übernimmt mit diesem Posten eine übergeordnete Funktion im Vertrieb, in der er nach Unternehmensangaben auch eine Schlüsselrolle bei der strategischen Ausrichtung einnehmen soll.

Zudem soll er sich um das Wachstum des Unternehmens in den Segmenten Reise, Automotive, Customer- & Lifestyle-Protection und Banking kümmern. Als Mitglied des neu formierten Executive Committees (Leitungskomitee) berichtet er direkt an Alexander Hoffmann, Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung von Axa Partners mit Sitz in Offenbach.



Erweiterte Führungsstruktur im Vertriebsteam

Zuletzt hatte Mund, nach dem Abgang von Helmut Olfert, interimsweise die Position als „Sales Director“ (Vertriebschef) inne. Dieser Posten wurde nun in zwei Funktionen gesplittet. So ist Florian Bach ebenfalls seit Monatsbeginn neuer „Head of Sales New Business“ (Leiter Vertrieb Neugeschäft). Bis zuletzt war er im Bereich Partnership bei Barclays tätig.

Darüber hinaus soll David Muckel ab dem 1. Januar 2024 als „Head of Account Management“ bei Axa

Partners starten. Aktuell ist er im Konzern für die Vertriebssteuerung der Region Süd zuständig ist. Sein Fokus soll auf der Optimierung und Erweiterung des Bestandskundengeschäfts sowie der Stärkung der Partnerschaft mit dem Axa-Konzern liegen.

Bereits seit dem 1. August 2023 ist Lars Woltermann neuer „Head of Business Acceleration“ und damit Nachfolger von Mund. Er arbeitet seit vier Jahren bei Axa Partners. Zu seinen Hauptaufgaben zählen laut der Mitteilung die Unterstützung es Vertriebs bei der Produktvermarktung, die Bereitstellung digitaler End-to-End-Lösungen und das Forcieren von innovativen Lösungen.