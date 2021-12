AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund Nahe am S&P 500, nur ein Stückchen besser

Der US-Aktienmarkt ist hoch effizient. Es ist schwierig, Informationsvorsprünge zu erreichen, gerade bei den größten Indexnamen. Zu einem großen Teil ist das auf die hohe Dichte von Wallstreet-Analysten und Marktteilnehmern zurückzuführen. Unserer Meinung nach ist die Möglichkeit, in diesem Umfeld beständig Alpha zu generieren, begrenzt. Aus diesem Grund investieren viele Anleger rein passiv in US-Aktien.Das Anlageuniversum ist auf die Titel der Benchmark des Fonds beschränkt, dem S&P 500.Wir als aktive Portfoliomanager sind davon überzeugt, dass Fundamentaldaten, vor allem die Erträge und der Preis, der für diese Fundamentaldaten gezahlt wird, die langfristigen Treiber von Aktienrenditen sind. Daher suchen wir für unser Portfolio nach unterbewerteten Unternehmen mit attraktiven Ertragschancen, die wir günstig erwerben können.Wir setzen auf eine Bottom-up-Aktienselektion. Makroökonomische Top-down-Analysen oder thematische Investmentideen spielen hier keine Rolle. Wir konzentrieren uns stattdessen auf die strenge Analyse der Fundamentaldaten der Unternehmen. Daraus resultiert ein gut diversifiziertes Aktienportfolio mit dem Potenzial, überdurchschnittliche Erträge zu liefern.Der Anlageprozess unseres US Enhanced Index Fund ist – im Einklang mit allen anderen AXA Rosenberg-Alpha-Strategien – systematisch. Wir nutzen Technologie, um anspruchsvolle, fundamentale Bottom-up-Forschung betreiben zu können. Portfoliomanager-Teams überwachen die Leistung unserer Modelle und übernehmen die notwendige Kontrolle und Steuerung.Das Alleinstellungsmerkmal dieses Fonds ist sein systematischer Anlageprozess, der einen umfassenden Blick auf die relativen Wert- und Ertragspotenziale jedes einzelnen Unternehmens im Anlageuniversum liefert. Gleichzeitig eignet sich dieser Ansatz, die Risiken rund um die größten Indexnamen – bei denen die Alpha-Möglichkeiten begrenzt sind – streng zu kontrollieren und gering zu halten. Das ermöglicht, das Risiko in kleinere Indexnamen umschichten zu können. So entstehen für Anleger eine kosteneffiziente Investmentmöglichkeit mit vergleichbarem Risikoprofil zur Benchmark und zugleich eine Outperformance-Chance.Wir streben in einem Investitionszyklus ein Prozent Alpha und zwei Prozent Tracking Error an.Dieser Fonds ist ein gutes „Kern-Investment" für US-Aktien. Insbesondere für Investoren, die bessere Renditen wollen als die, die man beim einfachen Kauf eines ETFs bekommen würde, und die niedrigere Alpha-Volatilität suchen. Unserer Ansicht nach ist dieser Fonds sowohl aus Risiko-Rendite- als auch aus Kostenperspektive attraktiv.Das Hauptrisiko liegt in den Risiken, die der US-Markt mit sich bringt. Unser Fonds ist ein Benchmark-bezogenes Produkt. Da wir aktives Risiko mittels Größe- und Stilaspekten beschränken, ist dies kein Absolute-Return-Produkt.Die Branchenpositionen und die Aktienauswahl waren bestimmend für den Erfolg des Fonds im Jahr 2013. Die leichte Untergewichtung der IT-Branche war von Vorteil, obwohl unsere beste Aktien-Entscheidung die Übergewichtung von Yahoo! war.Die Übergewichtung von Öl- und Kohlevorkommen hat sich im vergangenen Jahr als leicht negativ erwiesen. Hinsichtlich der Gesamtperformance waren die Auswirkungen jedoch gering.Wir treffen zwar keine makroökonomischen Vorhersagen, unser technisches Modell deutet aber auf eine weitere Expansion der US-Unternehmensgewinne hin. Kombiniert mit den Erwartungen an das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes gehen wir davon aus, dass es eher die Fundamentaldaten sein werden, die den Aktienkursen Auftrieb geben, und keine makroökonomischen Überlegungen. Davon sollten fundamental-orientierte Anleger profitieren. Die relative Bewertung von Vermögen und Ertrag ist das Herzstück unseres Anlageprozesses. Die Differenzierung von Aktientiteln entlang dieser Kriterien dürfte für Investoren immer wichtiger werden wird.Eine Konzentration auf Fundamentaldaten, Rückenwind für bewertungsorientierte Anleger und die Kontrolle des Benchmark-bezogenen Risikos zur Verhinderung von „Performance-Schocks“ sollte den anhaltenden Erfolg untermauern.