Axa-Studie So wirkt sich Corona auf die Psyche aus

Die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus haben unseren Alltag nachhaltig verändert. Welche Folgen das für die psychische Gesundheit hat, untersuchte der Versicherer Axa. Für die Studie wurden 1.000 Personen in Deutschland online befragt.



Das Ergebnis: Insgesamt steigen psychische Belastungen in der Krise messbar. Wie stark sie zunehmen, hängt von mehreren Faktoren ab. So haben Personen mit psychischen Problemen erwartungsgemäß deutlich mehr mit der Corona-Krise zu kämpfen. Ernsthaft psychisch Erkrankte hatten drei Mal häufiger (45 Prozent) das Gefühl, in der Corona-Krise die Kontrolle über das eigene Leben verloren zu haben. Unter den Befragten ohne psychische Vorerkrankungen stimmten dieser Aussage 15 Prozent zu.

Frauen stärker durch Schul- und Kita-Schließungen betroffen