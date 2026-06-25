Die französische Axa hat ihre Führungsposition im europäischen Lebensversicherungsgeschäft 2025 verteidigt und ausgebaut. Das geht aus dem aktuellen Ranking von Mapfre Economics hervor, dem Analysehaus des spanischen Versicherers Mapfre, das die 20 größten europäischen Versicherungsgruppen nach ihren Erlösen aus dem Versicherungsdienstleistungsgeschäft analysiert.

Die Methode

Datenbasis sind die von den Gruppen selbst veröffentlichten Jahresberichte. Sortiert werden die Unternehmen nach dem Versicherungsumsatz gemäß der internationalen Rechnungslegungsvorschrift IFRS 17. Diese umfasst die Vergütung für in der Berichtsperiode erbrachte versicherungsartige Dienstleistungen. Sie fällt niedriger aus als die früher ausgewiesenen Bruttobeitragseinnahmen, da hier die Sparanteile herausgerechnet werden.

Gegenüber dem Vorjahr wurde das analysierte Universum von 15 auf 20 Gruppen erweitert.

Axa vor Allianz und Generali

Insgesamt steigerten die analysierten Lebensversicherer ihre Erlöse 2025 um 5,4 Prozent auf 194,0 Milliarden Euro – nach einem Plus von 6,1 Prozent im Vorjahr. Treiber waren das weiterhin erhöhte Zinsniveau, das Spar- und Rentenprodukte attraktiv hält, sowie die anhaltende Nachfrage nach fondsgebundenen Produkten.

Mit einem Versicherungsumsatz von 33,4 Milliarden Euro (+6,3 Prozent) führt Axa das Leben-Ranking klar an, vor Allianz (24,5 Milliarden Euro, +6 Prozent) und Generali (20,9 Milliarden Euro, +2 Prozent). Die Spitzengruppe bleibt damit unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Zwei deutsche Lebensversicherer unter den Top-10

Im Leben-Segment sind zwei deutsche Gruppen vertreten: Allianz auf Rang zwei und Talanx auf Rang sechs mit 10,4 Milliarden Euro (+0,9 Prozent). R+V findet sich im Leben-Ranking auf dem letzten Platz der Top 20 mit 2,8 Milliarden Euro, wächst dort aber um 9,0 Prozent.

Aviva überholt CNP

Die auffälligste Verschiebung im Ranking lieferte Aviva: Der britische Versicherer steigerte seinen Lebensversicherungsumsatz um 9,0 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro und kletterte von Rang sieben auf Rang fünf – an Talanx und CNP Assurances vorbei. CNP war der einzige Anbieter im Leben-Ranking mit rückläufigen Erlösen: Der französische Konzern verzeichnete ein Minus von 2,2 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro und rutschte auf Rang sieben.

Überdurchschnittlich stark wuchsen zudem die britischen Spezialisten Pension Insurance Corporation (+16,4 Prozent) und HSBC (+12,5 Prozent). Laut Mapfre Economics ist das vor allem auf den boomenden Markt für Pension Risk Transfers zurückzuführen – die Auslagerung von Pensionsverpflichtungen durch Unternehmenspensionsfonds an Versicherer.

Die gesamte Rangliste finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Platz 15: M&G 1 / 15 Das Logo von M&G auf einem Smartphone-Bildschirm. Bildquelle: Imago Images / Zoonar