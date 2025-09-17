Neuer Axa-Personalvorstand soll auch für KI zuständig sein
Johannes Dick wird zum 1. November neuer Personalvorstand bei Axa Deutschland. Er folgt auf Sirka Laudon, die den Versicherer zum 31. Oktober laut dessen Angaben auf eigenen Wunsch verlässt. Zu ihren neuen beruflichen Plänen wurde bisher nicht bekannt.
Dick hat seine ganze Unternehmenskarriere laut Linkedin-Profil bei der Axa verbracht. Dort ist der promovierte Wirtschaftswissenschaftler seit 2012 in verschiedenen Positionen tätig, war unter anderem als Leiter des Bereichs Strategie, Data und Organisation für die agile Transformation des Unternehmens mitverantwortlich.
Als Leiter der Konzernentwicklung baute er den Axa Innovation Campus und das Data Innovation Lab von Axa Deutschland mit auf. Aktuell leitet Dick das Firmenkundengeschäft im Ressort Sachversicherung.
Personal-Ressort wird erweitert
Das Ressort von Dick soll zum 1. Januar 2026 erweitert werden: Aus „People Experience“ soll „People and Data Experience“ werden. Als erste Ländergesellschaft der Axa-Gruppe kombiniere man im Deutschlandgeschäft damit die Themen Personal sowie Daten und KI auf Vorstandsebene als zentrale Zukunftsthemen, heißt es vom Unternehmen.
Der Axa-Vorstandsvorsitzende Thilo Schumacher sagt: „Unsere Kultur, unsere agilen Strukturen und unsere Arbeitgeberattraktivität bilden das Fundament, auf dem wir (...) als Axa Deutschland weiter aufbauen können. Mit diesem starken Fundament können wir die nächsten Schritte gehen und Künstliche Intelligenz ganzheitlich in unser Unternehmen integrieren. Dabei kommt es entscheidend auf die Menschen im Unternehmen an – ihre Kompetenz und ihre Bereitschaft, KI sinnvoll und wertstiftend zu nutzen. Deswegen bündeln wir People Experience, Daten und KI in einem Ressort.“