Stefan Sowietzki wechselt zum 1. April als neues Mitglied in die Geschäftsführung der Sparte „Unternehmensrisiko und Maklergeschäft“ (Corporate Risk & Broking) des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson (WTW). Der 55-Jährige wird sowohl die Kundenbetreuung als auch den Vertrieb in der DACH-Region leiten. Man lege beide Bereiche zusammen, um den Beratungsbedarf von Bestands- und Neukunden effektiver decken und ihnen Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette aus einer Hand bieten zu können, heißt es vom Unternehmen.

Welf Hermann geht

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

In seiner neuen Position bei WTW wird Sowietzki die Beratung und Betreuung von mittelständischen sowie großen Unternehmenskunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten. Er folgt auf den Leiter Vertrieb und Risikomanagement (Head of Sales and Affinity) Welf Hermann, der zum Jahresende das Unternehmen verlässt.

Sowietzki kommt von Axa XL, wo er vier Jahre den Kundenvertrieb im Bereich der Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken leitete. Davor war er insgesamt knapp zehn Jahre lang bei anderen Axa-Töchtern wie der Axa Corporate Solutions in Deutschland und der Axa Tianping Property & Casualty Insurance in China aktiv. Vor seinem Wechsel zur Axa arbeitete Sowietzki neun Jahre beim Industrieversicherungsmakler Marsch.