Die Fondsgesellschaft Laiqon beruft den früheren UBS-Deutschland-Chef in den Vorstand. Er soll die Bereiche Asset- und Wealth-Management sowie den Vertrieb verantworten.

Laiqon holt Axel Hörger in den Vorstand. Der Hamburger Asset Manager ernennt den ehemaligen Chef der UBS Deutschland zum Chief Strategy Officer, wie das Unternehmen mitteilt. Hörger tritt die Position am 1. Januar 2026 an.

Er folgt auf Stefan Mayerhofer, der sein Mandat als Chief Wealth Officer zum Jahresende niederlegt. Mayerhofer betreut künftig bei der BV Bayerische Vermögen als Senior Berater ausgewählte Kunden und managt den Mayerhofer Strategie AMI-Fonds.

Verantwortung für Asset- und Wealth-Management

Hörger übernimmt ab dem kommenden Jahr die Verantwortung für die Geschäftssegmente Asset- und Wealth-Management sowie für die Bereiche Sales und Nachhaltigkeit. Parallel wird er die Schweizer Tochtergesellschaft der Laiqon-Gruppe führen.

CEO Achim Plate bleibt für das Segment Digital Wealth sowie die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance, People & Organisation, Technology und IR/PR zuständig.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Langjährige Erfahrung im Wealth Management

Der 1961 geborene Hörger berät Laiqon bereits seit März 2025 als Senior Advisor. Zuletzt war er Co-Gründer und Chairman der AIB Acquisition Cooperation, einem in New York ansässigen und im Nasdaq gelisteten Spac. Davor leitete er unter anderem Petiole Asset Management in der Schweiz und Lombard International Assurance in Europa. Von 2011 bis 2015 war er Chef der UBS Deutschland und Leiter des dortigen Wealth Managements.

Zuvor arbeitete Hörger 16 Jahre bei Goldman Sachs als Managing Director, zuletzt als Leiter des institutionellen Vertriebs für Europa, Nahost und Afrika im Asset Management. Er sitzt in diversen Beratungsausschüssen, unter anderem bei Siemens und der Atlantik-Brücke.

Über Laiqon

Laiqon wurde 1995 gegründet und verwaltet ein treuhänderisches Vermögen von rund 10,2 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2025). Das Unternehmen beschäftigt sich mit KI-gestütztem Vermögensmanagement. Die Laiqon AG ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.