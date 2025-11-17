Axel Hörger wird Vorstand bei Laiqon
Laiqon holt Axel Hörger in den Vorstand. Der Hamburger Asset Manager ernennt den ehemaligen Chef der UBS Deutschland zum Chief Strategy Officer, wie das Unternehmen mitteilt. Hörger tritt die Position am 1. Januar 2026 an.
Er folgt auf Stefan Mayerhofer, der sein Mandat als Chief Wealth Officer zum Jahresende niederlegt. Mayerhofer betreut künftig bei der BV Bayerische Vermögen als Senior Berater ausgewählte Kunden und managt den Mayerhofer Strategie AMI-Fonds.
Verantwortung für Asset- und Wealth-Management
Hörger übernimmt ab dem kommenden Jahr die Verantwortung für die Geschäftssegmente Asset- und Wealth-Management sowie für die Bereiche Sales und Nachhaltigkeit. Parallel wird er die Schweizer Tochtergesellschaft der Laiqon-Gruppe führen.
CEO Achim Plate bleibt für das Segment Digital Wealth sowie die Bereiche Finanzen, Recht, Compliance, People & Organisation, Technology und IR/PR zuständig.
Langjährige Erfahrung im Wealth Management
Der 1961 geborene Hörger berät Laiqon bereits seit März 2025 als Senior Advisor. Zuletzt war er Co-Gründer und Chairman der AIB Acquisition Cooperation, einem in New York ansässigen und im Nasdaq gelisteten Spac. Davor leitete er unter anderem Petiole Asset Management in der Schweiz und Lombard International Assurance in Europa. Von 2011 bis 2015 war er Chef der UBS Deutschland und Leiter des dortigen Wealth Managements.
Zuvor arbeitete Hörger 16 Jahre bei Goldman Sachs als Managing Director, zuletzt als Leiter des institutionellen Vertriebs für Europa, Nahost und Afrika im Asset Management. Er sitzt in diversen Beratungsausschüssen, unter anderem bei Siemens und der Atlantik-Brücke.
Über Laiqon
Laiqon wurde 1995 gegründet und verwaltet ein treuhänderisches Vermögen von rund 10,2 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2025). Das Unternehmen beschäftigt sich mit KI-gestütztem Vermögensmanagement. Die Laiqon AG ist seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.