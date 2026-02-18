Der geplante Kostendeckel in der geförderten Altersvorsorge klingt nach Verbraucherschutz – ist aber vor allem für junge Sparer ein schlechter Deal, sagt Axel Kleinlein.

Der geplante Kostendeckel im Rahmen des Altersvorsorgereformgesetzes schützt junge Sparer nicht ausreichend vor hohen Gebühren. Das sagt der Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein in einer aktuellen Veröffentlichung seines Unternehmens Mathconcepts. Seine Berechnung habe ergeben, dass ein heute 20-Jähriger bei dem vom Gesetzgeber vorgesehenen maximalen Kostendeckel mehr als ein Drittel seiner Einzahlungen durch Kosten verlieren würde.

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Reform der Altersvorsorge sieht vor, die sogenannten Effektivkosten bei einem staatlich geförderten Standarddepot auf 1,5 Prozent pro Jahr zu begrenzen. Klingt moderat – ist es laut Kleinlein aber nicht. Denn bei einer angenommenen Marktrendite von 5 Prozent und einer Sparleistung von 100 Euro monatlich über 47 Jahre würden einem 20-Jährigen durch Kosten in dieser Höhe rund 78.500 Euro entgehen, rechnet der frühere Verbraucherschützer vor.

Statt knapp 220.000 Euro stünden zum Rentenbeginn dann nur noch rund 141.000 Euro zur Verfügung. Effektiv entspreche das einem monatlichen Kostenabzug von gut 35 Euro – also mehr als einem Drittel des Sparbeitrags.

Der Grund liege im Zinseszinseffekt, so Kleinlein: Je länger die Laufzeit, desto stärker wirkten sich Effektivkosten auf das Endkapital aus. Bei einem 50-Jährigen, der ebenfalls 100 Euro monatlich bis 67 Jahre anspart, betrage der effektive monatliche Kostenabzug dagegen nur rund 12,82 Euro.

Statt Effektivkosten lieber am Sparbeitrag orientieren

Kleinlein kritisiert auch, dass der Begriff der „Effektivkosten“ für Verbraucher kaum greifbar sei. „Die Angabe der Effektivkosten ist nur für einen Finanzmathematiker wirklich verständlich und gibt kein Gefühl für die echte Kostenbelastung“, so der Aktuar.

Effektivkosten geben an, um wie viel Prozentpunkte pro Jahr die Rendite einer Kapitalanlage durch alle anfallenden Kosten gemindert wird – also Verwaltungsgebühren, Vertriebskosten und sonstige Abzüge zusammengerechnet. Würden am Kapitalmarkt eigentlich 5 Prozent Rendite erwirtschaftet werden und es fallen Effektivkosten von 1,5 Prozent an, so verbleiben nur 3,5 Prozent tatsächliche Rendite, macht Kleinlein die Kostenbelastung an Zahlen deutlich.

Der Experte plädiert stattdessen für einen Kostendeckel, der sich am Sparbeitrag orientiert – also ausweist, welcher konkrete Euro-Betrag monatlich für Kosten abgezogen wird. Nur so ließen sich günstige von teuren Verträgen unterscheiden.

„Wenn wir besonders junge Menschen dazu animieren wollen, fürs Alter vorzusorgen, dann müssen die Kosten runter. Altersvorsorge sollte sich besonders für junge Menschen lohnen und nicht ihre Jugend bestrafen“, spitzt Kleinlein als Fazit aus seiner Berechnung zu.

Berechnungsbeispiel von Axel Kleinlein:

So würde sich die maximale Kostenbelastung mit 1,5 Prozent Effektivkosten auswirken. Bildquelle: Kleinlein/ Mathconcepts

Streitbarer Finanzmathematiker

Axel Kleinlein ist in der Finanz- und vor allem der Versicherungsbranche für sein streitbares Auftreten bekannt. Er stand in der Vergangenheit dem verbrauchernahen Verband Bund der Versicherten (BdV) vor und trat regelmäßig in Blogbeiträgen mit Kritik an der Branche hervor. Vor allem kritisierte er dabei die Produktemittenten, häufig auch deren Preisgestaltung. Heute ist Kleinlein als freier Finanzmathematiker mit der von ihm gegründeten Gesellschaft Mathconcepts freiberuflich tätig.