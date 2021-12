Axel-Rainer Hoffmann wird neues Vorstandsmitglied bei Volkswohl Bund

Hoffman übernimmt ab dem 1. Dezember 2013 den Vorstandssitz von Martin Rohm, der zur Alten Leipziger gewechselt war . Damit wird das Quartett an der Unternehmensspitze wieder komplett.Der 39-jährige Diplom-Mathematiker wird für die Ressorts Kapitalanlagen, IT, Schaden Kompositversicherung und Zentrale Dienste verantwortlich sein.Hoffmann war sechs Jahre bei der Münchener Rück in den Geschäftsbereichen „Leben, Mathematik“ und „Finanzen Konzern“ tätig. 2005 wechselte er zu Axa, wo er zuletzt Investmentchef und Vorstandsmitglied der Axa-Gesellschaft in Belgien war.