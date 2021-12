Svetlana Kerschner 18.05.2009 Aktualisiert am 27.01.2020 - 17:46 Uhr Lesedauer: 1 Minute

Axel Weber: Abwärtstrend schwächt sich ab

Ist das Ende der Finanz- und Wirtschaftskrise in Sicht? Viele Politiker und Notenbanker schüren die Hoffnung auf einen baldigen Wendepunkt. Auch der Bundesbankpräsident Axel Weber sieht erste Anzeichen dafür, dass sich der Abwärtstrend sowohl in den Industrie- als auch in Schwellenländern abschwächt. Jedoch warnt der Notenbankchef in einem Gespräch mit Financial Times Deutschland (FTD) davor, vorzeitig ein Ende der Krise auszurufen.