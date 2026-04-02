Die Service-KVG Axxion wird 25. CEO Stefan Schneider spricht im Interview über Strategie und Preise und verrät, warum er kaum auf den Eltif, dafür umso mehr auf ETFs setzt.

Stefan Schneider: Die Service-KVG Axxion gestaltete ihren Messestand auf dem Mannheimer Fondskongress Anfang Januar als Bar – und mit ihrer Jubiläumszahl.

45 - 16 - 43 - 61 - 69 - Bingo!!! Wer Axxion kennt, kennt meist auch den beliebten Spieleabend, zu dem die Luxemburger Service-KVG seit Jahren im Rahmen des Mannheimer Fondskongresses einlädt. Für Kunden des Hauses ist er quasi eine Pflichtveranstaltung.

Der lockere Rahmen im Café oder einer Kneipe passt sehr gut zu Axxion: bodenständig, fröhlich, mit einem Hang zum Familiären. Axxion sitzt auch nicht in einer der großen Finanzmetropolen, sondern im beschaulichen Grevenmacher an der Mosel – einem 5.000-Einwohner-Städtchen im Luxemburger Osten, bekannt für seine Weinberge.

In diesem Jahr wird das Unternehmen 25 Jahre alt. Anlass für ein Gespräch mit CEO Stefan Schneider – über Krisen, Unabhängigkeit, ETFs und die Zukunft eines Unternehmens, das in einer sich konsolidierenden Branche seinen eigenen Weg verfolgen möchte.

1. DAS INVESTMENT: Thomas Amend hat vor 25 Jahren Axxion gegründet. Welche Vision hatte er damals, und wie viel davon ist heute noch Realität?

Stefan Schneider: Thomas Amend wollte dem Interessenkonflikt der abhängigen Verwaltungsgesellschaften entgehen und eine wirklich unabhängige Fondsgesellschaft aufbauen. Das macht uns bis heute aus. Wir arbeiten unabhängig von Konzernen, es vermengen sich keine Konzerninteressen mit Produktinteressen. Wir können Fondsinitiatoren so beraten und betreuen, dass der gemeinsame Erfolg im Vordergrund steht. Das ist zu 100 Prozent noch vorhanden.

2. Wann genau wurde Axxion gegründet?

Schneider: Am 17. Mai 2001.

3. Welches waren die entscheidenden Wendepunkte, die Sie auf mittlerweile 17 Milliarden Euro Assets under Administration gebracht haben?

Schneider: Wie im privaten Leben ist die erste Million immer die schwierigste. Ganz am Anfang war es relativ mühsam, die ersten Fondsinitiatoren zusammenzubringen. Vier Monate nach dem Start von Axxion gab es am 11. September die Anschläge in den USA. Dadurch war es zunächst schwierig, überhaupt Fondsabsatz zu generieren. Ein sehr verhaltener Beginn also. Dann kam die Ucits-III-Regulierung, die den ersten Geschäftsschub brachte. Seitdem ging es wellenförmig voran – mit Impulsen nach oben, aber auch durch die Finanzmarktkrise nach unten. Letztendlich ist es ein sich selbst verstärkendes System: Das Geschäft lebt essenziell von Empfehlungen. Je mehr zufriedene Geschäftspartner man hat, desto mehr empfehlen einen diese weiter.

4. Welches war die größte Krise auf diesem Weg?

Schneider: Zu Beginn ganz klar der 11. September 2001. Die Finanzmarktkrise 2008/2009 war auch erst ein Schockmoment. Dort zeigte sich aber, dass unsere schlanke Struktur für viele Anleger attraktiv war, wir konnten eine Reihe großer Mandate gewinnen. Gerade Family Offices suchten transparente und unabhängige Partner – einige von ihnen sind uns bis heute treu geblieben. Wir achten auch strategisch darauf, eine gute Mischung aus verschieden großen Geschäftspartnern zu haben.



5. Was ist hingegen besonders gut gelaufen?

Schneider: Das Kernelement von Axxion war schon immer das Persönliche und Verbindliche – auch, dass der gründende Vorstand mit eigenem Geld in der Firma investiert war. Dadurch konten die Geschäftspartner darauf vertrauen, dass er wirklich mit dabei ist und nicht nur kurz versucht, etwas abzukassieren. Dieses Vertrauen ist die Grundlage für alles Weitere.

6. Wer ist eigentlich der älteste Kunde von Axxion, der heute noch dabei ist?

Schneider: Einer der ersten dürfte Herr Zours von der FPS aus Heidelberg sein.

7. Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal von Axxion gegenüber dem Wettbewerb?

Schneider: Das sind Unabhängigkeit, Flexibilität und das Unternehmerische. Wir müssen nicht schauen, ob sich etwas in kürzester Zeit amortisiert, sondern ob es strategisch richtig ist. Diese Freiheit ist in unserer Branche selten.

8. Sie haben vor einigen Jahren Ihr Motto mit „Nicht der billigste, sondern der verlässlichste Anbieter“ umrissen. Hat sich das bewährt – oder mussten Sie beim Thema Kosten zuletzt nachschärfen?

Schneider: Wir sind als kleine Gesellschaft immer gezwungen, sehr kosteneffizient zu arbeiten. Aber durch das qualitativ hochwertige Wachstum ist es uns gelungen, der Kostenwelle etwas davonzulaufen. Die Wachstumsschübe, die wir für die nächsten zwei Jahre bereits eingeloggt haben, werden diese Schere weiter positiv auseinandertreiben. Für uns ist es leichter als für einen großen Konzern, die Kosten im Griff zu behalten – weil wir viel direkter Einfluss nehmen können. Nur bei Fonds, die ganz besonders klein geworden sind, mussten wir einem Geschäftspartner unter Umständen mal sagen, dass wir das Mandat nicht mehr aufrechterhalten können.

9. Das bedeutet aber auch: Wer den Preis nicht akzeptiert, ist bei Axxion falsch?

Schneider: Ja. Wer nicht bereit ist, einen gewissen Kostensatz zu zahlen, war schon immer bei uns falsch und müsste dann eben zu einem anderen Anbieter gehen – mit allen Vor- und Nachteilen.

10. Sie haben vergangenes Jahr eine eigene ETF-Plattform, Axx ETF, gegründet. Wie ist Ihr Zwischenfazit?

Schneider: Es läuft sehr gut. Wir machen es wie immer: langsam und richtig statt schnell und viel. Mit den ersten drei ETFs haben wir jetzt eine belastbare Historie. Den ersten haben wir vor dreieinhalb Jahren aufgelegt. Mittlerweile haben wir das Geschäft in der Tiefe begriffen und können es ausbauen. Wir haben ungefähr einen Wissensvorsprung von einem Jahr gegenüber vielen anderen im Markt.

11. Was unterscheidet Ihre ETF-Philosophie von der der ganz großen Anbieter wie iShares, Xtrackers oder Amundi?

Schneider: Die Großen gehen mit einem völlig anderen Volumenansatz heran – sie rechnen damit, innerhalb kürzester Zeit 400 bis 500 Millionen Euro im Produkt zu haben, und bilden überwiegend bekannte Indizes ab: Euro Stoxx, MSCI-Indizes, Dax. Wir hingegen konzentrieren uns auf individuell gestaltete Indizes. Ein Beispiel ist der Modern Value Index, eine Weiterentwicklung bestehender Indizes, die zeigt, wie man es besser machen kann. Dieser Index hat sich zuletzt besser entwickelt als etwa der MSCI World – unter anderem wegen der geringeren Tech-Abhängigkeit. Diese „Designed ETFs“ sind unser Kerngeschäft.

“ In einigen Jahren werden ETFs bei Privatkunden 80 bis 90 Prozent Marktanteil haben.

12. Der Fondstrend geht auch branchenweit klar in Richtung ETF. Könnte es sein, dass Axxion irgendwann nur noch ETFs auflegt?

Schneider: Nur noch ETFs – das glaube ich nicht. ETFs sind für eine bestimmte Gruppe von Investoren sehr relevant, aber nicht für alle. Gerade im semi-institutionellen Bereich, zu dem auch Family Offices gehören, wird ein individuell gemanagtes Mandat weiter hoch geschätzt. Im Vertrieb an Endkunden hingegen wird der ETF irgendwann einen Marktanteil von 80 bis 90 Prozent erreichen – ich schätze, in etwa sechs bis sieben Jahren ab heute.

13. Wie stehen Sie anderen Fondsvehikeln gegenüber, etwa dem Eltif?

Schneider: Interessiert, aber skeptisch. Wir haben Mandate vorgelegt bekommen, die nicht ausgereift und volumentechnisch zu schwach waren. Daran haben wir nicht geglaubt. Grundsätzlich sehe ich einen strukturellen Konflikt darin, ein illiquides Asset in einem Eltif mit einer Liquidität auf der Anteilscheinseite zu verknüpfen. Das erinnert mich stark an die offenen Immobilienfonds, die wir vor einigen Jahren hatten. Wir wissen, wie das endete. Ich fürchte, der Eltif wird den großen Durchbruch nicht mehr schaffen.

14. Wenn Fondskonzepte an Sie herangetragen werden – wie viele davon werden umgesetzt und wie viele nicht?

Schneider: Wir haben einmal ausgewertet, welche Fonds in einem bestimmten Zeitraum angefragt, aber nicht bei uns realisiert wurden: Das waren rund 70 Stück. Im gleichen Zeitraum haben wir etwa 20 bis 25 Fonds realisiert. Von den 70 nicht realisierten haben wir im Nachhinein nur drei gefunden, bei denen wir sagen mussten: Schade, die hätten wir gerne bei uns gehabt. Viele andere sind gar nicht realisiert worden oder wurden schnell wieder fusioniert oder liquidiert. Generell gilt: In den letzten Jahren hatten Private-Label-Fonds von Boutiquen nur eine Überlebensquote von rund 30 Prozent über drei Jahre. Das zeigt, wie wichtig ausgereifte Marketingkonzepte sind.

15. Sie sind an drei Fondsstandorten aktiv – Deutschland, Luxemburg, Liechtenstein. Welcher hat die beste Zukunftsperspektive?

Schneider: Prozentual gesehen Liechtenstein, allein schon wegen der niedrigen Volumenbasis. Der Standort war lange vernachlässigt und wird immer mehr entdeckt. Wir waren die ersten nicht-liechtensteinische Fondsgesellschaft, die in den liechtensteinischen Anlagefondsverband LAFV eingetreten ist. Ich glaube an ein dynamisches Wachstum dort. Aber die Zukunft liegt nicht im Entweder-oder, sondern im Sowohl-als-auch: Publikumsfonds passen eher nach Deutschland, Family-Office-Fonds nach Liechtenstein, ETFs nach Luxemburg.

16. Planen Sie noch einen vierten Fondsstandort?

Schneider: Das ist nicht ausgeschlossen. Wenn irgendwann ein weiterer Standort einen klaren Mehrwert bietet, wird er in das Gesamtkonzept aufgenommen. Das Ziel ist immer, Fondsinitiatoren die jeweils optimale internationale Option bieten zu können.

17. Sie haben mit IT4Funds auch eine eigene IT-Tochter gegründet. War das eher Pflicht oder Kür?

Schneider: Es ergab sich aus einer Gelegenheit: Wir hatten die IT-Services ursprünglich nur für uns selbst aufgebaut. Dann fragte ein Geschäftspartner, ob wir das nicht auch für ihn übernehmen könnten. Das war zunächst ein Freundschaftsdienst. Dann sprach er mit dem nächsten, und plötzlich hatten wir 13 externe und drei interne Kunden. Da haben wir die Chance ergriffen und eine eigene Gesellschaft daraus gemacht. Der strategische Vorteil: IT-Erträge korrelieren so gut wie gar nicht mit den Kapitalmarkterträgen der Axxion – das diversifiziert die Erträge in unserem kleinen Konzern.

18. Wem gehört Axxion ganz genau, wie sind die Beteiligungsverhältnisse?

Schneider: Sie sind nahezu unverändert seit dem ersten Tag. Die PEH Wertpapier AG hält 50 Prozent plus eine Aktie. Mit dem Ausscheiden des Axxion-Mitgründers Roman Mertes wurden die Anteile von Thomas Amend von 28 auf 40 Prozent erhöht. Die restlichen knapp 10 Prozent hält seither Forum Family Office, Dr. Burkhard Wittek aus München. Ich selbst bin indirekt beteiligt: über Anteile an der börsennotierten Capsensixx AG, der Holding, unter deren Dach die Axxion-Beteiligung der PEH gebündelt ist.

19. Sie betonen immer wieder, dass Axxion unabhängig von Banken und Versicherungen ist. Wieso ist Ihnen das so wichtig?

Schneider: Weil wir dann keinen Interessenkonflikt haben. Wir können Depotbanken, Handelsverbindungen und andere Partner frei wählen – immer danach, was für den jeweiligen Fonds am besten ist. Wir haben derzeit elf Depotbanken über die drei Fondsdomizile angebunden. Ein Konzern oder ein externer Einfluss würde einen kürzeren Planungshorizont mit sich bringen, weil die dort Verantwortlichen Drei- oder Fünfjahresverträge haben. Wir haben grundsätzlich unbefristete Vorstandsverträge und wissen, dass es uns zugutekommt, wenn das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren besser dasteht als heute.

20. Thomas Amend sitzt weiterhin im Aufsichtsrat. Solche Konstellationen, bei denen der Gründer weiter aktiv ist, können schwierig sein. Wie klappt die Zusammenarbeit?

Schneider: Er lässt uns sehr freie Hand. Aber es ist auch wichtig, ihn zu haben – er ist quasi ein lebendes Lexikon. Er hat von der ersten Zahl an alles gekannt und gebucht. Wenn man wissen will, warum ein Vertrag von 2008 so und nicht anders aussieht, kann man ihn fragen – das steht in keiner Datenbank. Und er ist ein wunderbarer Sparringspartner für strategische Entscheidungen: Mit ihm kann man auch schräge Ideen diskutieren, ohne sich für schlechte Einfälle schämen zu müssen. Und manchen langjährigen Geschäftspartner besuchen wir auch mit ihm gemeinsam.

21. Die Branche ist auf Konsolidierungskurs, das betrifft auch Service-KVGs. Haben Sie schon Übernahmeangebote bekommen?

Schneider: Ja, etwa alle zwei Monate fragt jemand, ob er uns kaufen kann. Aber die Aktionäre haben kein Interesse an einem Verkauf. Die Perspektiven des Unternehmens sind so gut, dass man zu einem heutigen Preis schlecht beraten wäre zu verkaufen. Und man müsste sich ja auch fragen: Wohin mit dem Geld? Wir haben eine sehr gleichmäßige, risikoarme Geschäftsstruktur. Ich kann jeden Abend nach Hause fahren und weiß genau, dass es sich lohnt, am nächsten Tag wiederzukommen.

22. Und umgekehrt: Denken Sie daran, ein anderes Unternehmen zu kaufen?

Schneider: Wir haben uns einmal umgeschaut, aber festgestellt, dass der Markt wenig hergibt und der Integrationsaufwand immens wäre. Wir sind groß genug, die meisten Dinge selbst zu entwickeln – wie zum Beispiel das ETF-Geschäft. Als nächsten Schritt planen wir den Einstieg in das Real-Asset- und Alternative-Investments-Geschäft. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wir warten jetzt auf den richtigen Fondsinitiator mit dem richtigen Projekt.

“ Als nächstes wollen wir ins Real-Asset- und Alternatives-Geschäft einsteigen.

23. Axxion engagiert sich auch sozial. Wann haben Sie selbst zuletzt persönlich angepackt?

Schneider: Bei der Gestaltung des Schulhofs der Montessori-Schule in Trier – das war 2024. Das war eine schöne Gemeinschaftsaktion. Im vergangenen Jahr haben Mitarbeiter zudem einen Hortraum in Trier umgestaltet und neu gestrichen. Und zu Weihnachten haben wir gemeinsam einer Familie, die in einer Notsituation steckte, finanziell geholfen. Die Mitarbeiter haben eine Spendenaktion gestartet, Firma und Aktionäre haben draufgelegt – und das Problem war innerhalb einer Woche gelöst.

24. Sie selbst sind jetzt seit über 30 Jahren in der Finanzbranche aktiv. Was treibt Sie nach all den Jahren weiter an?

Schneider: Das Geschäft ist unglaublich abwechslungsreich – wie eine erfolgreiche Fernsehserie, die jeden Tag mit einer neuen interessanten Episode weitergeht. Was mich besonders antreibt, ist die Möglichkeit, in einem kompakten Vorstand schnell und direkt zu entscheiden. Was andere Unternehmen durch Gremien und Konzernstrukturen viel Zeit kostet, können wir oft gleich vor Ort klären. Das ist wie Gokart-Fahren im Vergleich zu einer großen Limousine.

25. Nehmen wir an, Sie hätten einen Wunsch an die Branche frei - was wäre das?

Schneider: Deregulierung und Entbürokratisierung – das wäre wunderbar. Die vermeintlichen Anlegerschutzmaßnahmen der letzten Jahre sind vielfach fehlgeleitet. Zum Beispiel die Anforderungen rund um die Arrival-Price-Berechnung, das ist ein reiner Kostenblock, der den Anlegern nur Fondsperformance wegnimmt. Und Verkaufs- und Informationsunterlagen wie Priips-Kids oder Kiids gehen völlig am tatsächlichen Bedarf der Anleger vorbei. Wir haben unsere Vermögensverwalterkunden gefragt, ob je ein Kunde in einem Beratungsgespräch von sich aus ein Priips-Kid verlangt hat. Keine Hand ging hoch. Der Aufwand in der Branche ist enorm – der Nutzen für den Anleger nicht.