Die Luxemburger Service-KVG Axxion hat ihre IT-Sparte in eine eigenständige Tochtergesellschaft ausgegliedert. Die bisherige Produktmarke IT4Funds firmiert nun als IT4Funds S.A. Sie bleibt dabei zu 100 Prozent im Besitz der Muttergesellschaft, wie Axxion mitteilt. Ein entscheidender Schritt in diesem Prozess war die Erteilung der PSF-Support-Lizenz (PSF = Professional of the Financial Sector) durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF Ende März.

„Die Abspaltung der IT4Funds ist eine logische Konsequenz unseres strategischen Wachstums“, erläutert Stefan Schneider, Vorstandsvorsitzender des Mutterhauses Axxion. „Sie ermöglicht es zum einen, unsere IT-Expertise noch gezielter weiterzuentwickeln, ohne dabei unsere Kernkompetenzen im Asset Management aus den Augen zu verlieren.“ Zum anderen unterstreiche die Gründung „die Ernsthaftigkeit und Wichtigkeit dieser Thematik für unsere Geschäftspartner und den Axxion-Konzern“.

Sichere IT-Infrastruktur für Finanzfirmen

Das jetzt als eigenes Unternehmen gegründete IT4Funds solle sicherer IT-Infrastrukturen und individuell angepasste Software für Finanzunternehmen bereitstellen, heißt es von Axxion. Die PSF-Support-Lizenz bestätige dabei die hohen Sicherheits- und Compliance-Standards, die die IT-Tochter einhalten werde.

„Mit der Verbindung von Finanzfachwissen und technologischer Expertise ist IT4Funds als regulierter IT-Dienstleister für Finanzunternehmen breit aufgestellt“, erklärt Lucas Schmidt, Managing Director von IT4Funds.

Über Axxion

Die 2001 gegründete Axxion hat sich als banken- und versicherungsunabhängige Service-KVG auf die Auflegung von Fonds für unabhängige Initiatoren spezialisiert, ohne eigene Fonds zu betreiben. Das Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an seinem Luxemburger Standort Grevenmacher.