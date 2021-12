Axxion setzt auf den Discount-Effekt

Der Vermögensverwalter Axxion kommt mit seinem zweiten Zertifikatefonds an den Markt: Der Focus Discount Zertifikate (WKN: A0M6N1) investiert ausschließlich in Discount-Zertifikate. Diese bieten Anlegern einen Risikopuffer gegen fallende Kurse. Zurzeit sind Kursstürze von durchschnittlich 24 Prozent abgesichert.Gemanagt wird das Portfolio von Markus Dächert und Ottmar Wolf vom Frankfurter Vermögensverwalter Wallrich Asset Management. Die Portfoliomanager setzen derzeit vor allem auf europäische Aktien. Das Börsenbarometer Euro Stoxx 50 ist mit 14,5 Prozent des Portfolios derzeit am stärksten vertreten. Mit einem Anteil von 3,3 Prozent ist die Deutsche Bank der wichtigste Einzeltitel.Der Ausgabeaufschlag des Fonds beträgt bis zu 5 Prozent, die jährliche Verwaltungsgebühr ein Prozent.