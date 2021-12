Axxion startet computergesteuerten Aktienfonds

Der Fondsmanager des Globalyze Fund Quantvalue (WKN: A1JL1H) ist kein Mensch, sondern das Globalyze Top Value Computerprogramm. „Mit dem Globalyze Quantvalue haben Anleger die Möglichkeit, unserem wertorientierten Investmentansatz zu folgen, ohne von aktuellen Stimmungsbildern wie Angst oder Gier in ihrer Anlageentscheidung beeinflusst zu werden“, sagt der Entwickler des Computerprogramms Norbert Lohrke, der auch Geschäftsführer der Globalyze Invest Unternehmensgruppe ist.Die 25 Titel des Portfolios wählt das Computerprogramm anhand von Unternehmenskennzahlen aus. Entscheidend ist dabei das Kurspotenzial. Gleichzeitig liefert das System für jeden gekauften Titel ein festes Kursziel. Ist es erreicht, wird der Titel verkauft und gegen die nächste attraktive Aktie aus der Datenbank des Systems ausgetauscht.Axxion ist ein bankenunabhängiger Dienstleister für die Verwaltung sogenannter Privat-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg verwaltet mehr als 3 Milliarden Euro in über 100 Investmentfonds.