Axxion startet ETF-Plattform Axx ETF
Die Luxemburger Service-KVG Axxion hat eine neue Marke für Exchange Traded Funds gestartet: Mit Axx ETF (Eigenschreibweise: AXX.ETF) schafft das Unternehmen eine Plattform, die Axxion-Kunden die Auflegung von ETFs einfacher machen soll. Die neue Marke richtet sich an Vermögensverwalter, Asset Manager, Family Offices, Neobroker und Fintechs, die individuelle ETF-Konzepte umsetzen möchten.
Axx ETF soll Axxion-Kunden in allen Phasen der ETF-Auflegung begleiten: von der Auswahl des geeigneten Index über die Strukturierung bis hin zum Börsen-Listing und der Vermarktung. „Mit Axx ETF beschleunigen wir den Weg von der Idee zum Produkt – schnell, unkompliziert und mit einem klaren Anspruch an Qualität“, erklärt Stefan Schneider, Vorstandsvorsitzender von Axxion.
Erfahrung mit Aktien- und Anleihen-ETFs
Axxion begleitet bereits seit mehreren Jahren Aktien-ETFs. Je ein Produkt haben die Luxemburger für Shareholder Value Management und die Umweltbank aufgesetzt. Gerade hat Axxion das Portfolio um einen Anleihen-ETF, ebenfalls für die Umweltbank, erweitert.
Diese Erfahrung soll nun die Grundlage für Axx ETF sein. Die Service-KVG, die Kunden bei der Auflegung von Fonds unterstützt, betreut derzeit ein Volumen von rund 17 Milliarden Euro.