Fast jeder dritte Ausbildungsvertrag wird heute vorzeitig gelöst. Eine alarmierende Zahl, die Unternehmen teuer zu stehen kommt – nicht nur finanziell, sondern auch mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit. Was läuft schief? Und wie können Betriebe die Bindung ihrer Nachwuchskräfte verbessern?

Die hohe Abbruchquote hat jedenfalls viele Gesichter. Da ist der Azubi, der nach drei Wochen per Whatsapp kündigt. Die Auszubildende, die einfach nicht mehr erscheint – Ghosting als neue Normalität. Oder der motivierte Starter, der nach sechs Monaten desillusioniert das Handtuch wirft.

Die Gründe sind vielschichtig: Früher konkurrierten 20 Bewerber um eine Stelle – heute kämpfen 20 Betriebe um einen Auszubildenden. Die Generation Z kann wählen. Und sie wählt schnell ab, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen.

Die unterschätzte Macht der ersten 100 Tage

Ein Auszubildender berichtete kürzlich in einem Forum: „Der einzige Grund, warum ich weine und nicht hin möchte, ist mein Vorgesetzter.“ Trotz guter Benefits und einem attraktiven Unternehmen führte eine toxische Führungsbeziehung fast zum Abbruch. Das ist kein Einzelfall.

Die Neurowissenschaft bestätigt: Negative Erfahrungen wiegen vier- bis fünfmal schwerer als positive. Eine schlechte Interaktion mit dem Ausbilder kann wochenlange Aufbauarbeit zunichtemachen. Besonders kritisch sind die ersten 100 Tage – hier entscheidet sich, ob eine tragfähige Beziehung entsteht oder der Grundstein für einen späteren Abbruch gelegt wird.

Generation Z: Andere Werte, andere Erwartungen

Die junge Generation teilt grundsätzlich ähnliche Werte wie frühere Generationen:

Sicherheit,

Sinnhaftigkeit,

Work-Life-Balance.

Doch die Gewichtung hat sich verschoben. Psychische Gesundheit und Purpose stehen ganz oben auf der Prioritätenliste.

Die Generation Z ist mit permanentem Feedback aufgewachsen – Likes, Kommentare, Direktnachrichten. Wenn im Betrieb wochenlang keine Rückmeldung kommt, interpretieren sie das als Desinteresse. 59 Prozent der Auszubildenden erhalten nach eigener Wahrnehmung niemals Feedback von ihren Ausbildern. Ein fataler Fehler.

Die versteckten Kosten des Scheiterns

Ein Ausbildungsabbruch kostet Unternehmen zwischen 15.000 und 25.000 Euro – ohne die Folgekosten für Neurekrutierung und den Imageschaden. Doch die wahren Kosten liegen tiefer: demotivierte Teams, frustrierte Ausbilder und der Verlust potenzieller Fachkräfte in Zeiten des demografischen Wandels.

Dabei konkurrieren Ausbildungsbetriebe heute nicht nur untereinander. Sie stehen im Wettbewerb mit Universitäten, Gap Years, Influencer-Karrieren und der verlockenden Aussicht auf schnelles Geld als ungelernte Kraft. Der Mindestlohn liegt oft über der Ausbildungsvergütung – ein Rechenspiel, das manche Jugendliche zum Abbruch bewegt.

Die Lösung: Beziehung vor Bildung

Erfolgreiche Ausbildungsbetriebe haben verstanden: Ausbildung ist Beziehungsarbeit. Das bedeutet konkret:

Moderne Kommunikation etablieren

Whatsapp statt Bewerbungsmappe, schnelle Reaktionszeiten, direkte Ansprechpartner. Die Generation Z erwartet die gleiche Kommunikationsgeschwindigkeit wie in ihrem privaten Umfeld.

Feedback als Selbstverständlichkeit

Regelmäßige, konstruktive Rückmeldungen – nicht nur bei Fehlern. Ein wöchentliches „Wie geht's dir?“ kann Wunder wirken. Neurodidaktisch gesehen aktiviert positives Feedback das Belohnungssystem und fördert die Lernbereitschaft.

Sinn vermitteln

„Warum mache ich das?“ Diese Frage muss beantwortet werden. Junge Menschen wollen verstehen, wie ihre Arbeit zum großen Ganzen beiträgt. Storytelling und praktische Beispiele helfen, trockene Theorie lebendig zu machen.

Mentoren statt Vorgesetzte

Die besten Ausbilder verstehen sich als Begleiter, nicht als Kontrolleure. Sie interessieren sich ehrlich für ihre Schützlinge, kennen deren Stärken und Sorgen. Programme wie der „Talentmentor (IHK)“ qualifizieren Fachkräfte für diese anspruchsvolle Rolle.

Resilienz aufbauen

Viele Jugendliche bringen nicht die nötige Widerstandsfähigkeit mit. Ausbildung bedeutet heute auch, junge Menschen zu stärken, ihnen Halt zu geben und Entwicklungsräume zu schaffen.

Was Sinn bewirkt

Ein Berliner Autohausbesitzer bat das Jobcenter um die Kontaktdaten des „schlechtesten Schülers“. Er wollte beweisen, dass nicht die Jugendlichen das Problem sind, sondern die Art, wie wir ausbilden. Der junge Mann – mit katastrophalen Noten und enormen Fehlzeiten – schloss die Ausbildung erfolgreich ab. Das Geheimnis? „Zum ersten Mal in seinem Leben hat er einen Sinn in seiner Arbeit erkannt“, so der Unternehmer.

Die Zukunft gehört den Beziehungsgestaltern

30 Prozent Abbruchquote sind kein Naturgesetz. Unternehmen, die Ausbildung als ganzheitliche Aufgabe verstehen, werden die Gewinner im Kampf um Talente sein. Es geht nicht darum, Standards zu senken oder Azubis in Watte zu packen. Es geht darum, echte Bindungen aufzubauen, Entwicklung zu ermöglichen und junge Menschen dort abzuholen, wo sie stehen.

Die Formel ist einfach: Wer in Beziehungen investiert, reduziert Abbrüche. Wer Abbrüche reduziert, sichert seine Zukunft. In Zeiten des Fachkräftemangels ist das keine Sozialromantik – es ist wirtschaftliche Notwendigkeit.

Über Eduard Janzen

Eduard Janzen © Dennis Ewert

Eduard Janzen ist Geschäftsführer von Ausbilderschein 24 und Experte für digitale Ausbildungsmethoden. Mit über 15.000 qualifizierten Ausbildern im Netzwerk kennt er die Herausforderungen moderner Ausbildung aus erster Hand. Seine Mission: Ausbildung menschlicher, wirksamer und nachhaltiger gestalten.