Nachfolge angetreten Baader Bank beruft Finanzvorstand

Dietmar von Blücher wird zum 1. Juli 2021 als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand der Baader Bank berufen. Er folgt auf Dieter Brichmann, der sich nach über 20 Jahren im Vorstand des Unternehmens in den Ruhestand verabschiedet.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wurde von Blücher bereits zum Jahresanfang 2021 als Generalbevollmächtigter ernannt. Bis zum Frühjahr 2020 war er als Finanz- und IT-Vorstand der Comdirect Bank tätig.

Sein Vorstandvertrag mit der Baader Bank läuft zunächst über drei Jahre. Gleichzeitig wurden die Verträge seiner Vorstandskollegen Oliver Riedel, der das Kundengeschäft verantwortet, und Nico Baader, der den Vorstandsvorsitz innehat, um fünf Jahre verlängert.