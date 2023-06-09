Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver
Was stimmt nicht mit Deutschlands Wirtschaft?
Die Konjunkturdaten aus Deutschland überraschen, leider negativ. Offensichtlich war die Rezession im Winter nicht nur ein Ausrutscher, befürchtet Robert Halver. Im Video listet der Börsenkenner die aus seiner Sicht größten Problemzonen hierzulande auf, erklärt aber auch seine Lösung für Investoren.
Dass Deutschlands Wirtschaft im vergangenen Winter schrumpfte, scheint mehr als eine Momentaufnahme zu sein. Im Gegenteil könnte die Rezession noch länger anhalten.