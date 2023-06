Unterschleißheim 40 Jahre Baader Bank: Wie Oliver Riedel das Kundengeschäft nach Europa ausbauen will

1983 tanzte Michael Jackson erstmals seinen legendären Moonwalk, in Deutschland wurde das bleifreie Benzin eingeführt, der Rubik’s Cube eroberte die Welt und das erste Mobiltelefon, ein 800 Gramm schwerer Motorola-Knochen, erhielt seine Zulassung. Was für ein Jahr. Ein Satz, den wohl auch Uto Baader unterschreiben würde. Er erhielt im Juli 1983 seine Zulassung zum Börsenmakler und gründete gemeinsam mit seiner Frau Hanne in München, fernab von den grellen Lichtern der Wall Street und der Skyline der City of London, die nach ihm benannte Baader Bank.

Das war zunächst keine große Sache. Uto Baader betreute die Orderbücher von lediglich drei Aktien, den nordamerikanischen Werten American Telephone & Telegraph, Communications Satellite Corp. und Westinghouse Electric. Der Markt mit Auslands-Aktien war damals noch eine Nische, Uto Baader leistete gewissermaßen Pionierarbeit im Kleinen. Doch er legte den Grundstein für eine außergewöhnliche Wachstums-Story.

Denn von den bescheidenen Anfängen mit nur drei Aktien hat sich die Baader Bank 40 Jahre später zu einem führenden Finanzinstitut Deutschlands mit Vollbanklizenz entwickelt, das den Handel von rund 800.000 Finanzinstrumenten betreut, Neo-Brokern, Asset Managern Family Office und anderen Vermögensverwaltern Services rund um Trading, Konto- und Depot und Nebendienstleistungen anbietet und mittelständische Unternehmen bei Kapitalmaßnahmen und Börsengängen begleitet. Aus der Nische heraus wurde ein florierendes Unternehmen mit über 550 Mitarbeitern.

Ein Unternehmen im Turbo-Modus, das längst mehr ist als nur eine klassische Bank.

Millionen-Meilenstein zum Jubiläum

Unterschleißheim im Norden von München. Der strahlend blaue Himmel spiegelt sich in den modernen Glasfassaden des Hauptquartiers der Baader Bank wider, der Eingang ist festlich dekoriert. Bedruckte Kekse mit der Aufschrift „1 Mio. Depots“ werden verteilt. Es ist ein besonderer Tag: „Die Baader Bank öffnet ihre Türen“ heißt die Event-Reihe, sie ist ein Forum für die Branche mit Impulsvorträgen, Experten-Diskussionen und viel Raum zum Austausch und Netzwerken.

„Wir führen dieses Veranstaltungsformat jedes Jahr durch“, sagt Oliver Riedel, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der Baader Bank. „Es ist ein Tag von uns, für unsere Kunden.“ Die Bank habe sich in den vergangenen drei Jahren grundlegend gewandelt, betont er. „Neben klassischen Vermögensverwaltern, Asset Managern und Family Offices gehören vor allem Online-Vermögensverwalter und Neobroker zu unseren Kunden.“

In diesem Jahr war ein besonderes Highlight das Familien-Panel mit Gründer Uto Baader und seinem Sohn Nico Baader, der als Vorstandsvorsitzender die Baader Bank leitet. Anlässlich des Firmenjubiläums erinnern sich beide vor den interessiert lauschenden Zuhörern gemeinsam an die ersten Stunden des Familienunternehmens. „Damit ein Familienunternehmen funktioniert, müssen alle Familienmitglieder von Anfang an mitarbeiten“, erklärt Uto Baader und erzählt von der tatkräftigen Unterstützung seiner Frau seit der Gründung. Und für Nico Baader, der damals noch zur Schule ging, bedeutete dies, dass er nach Schulschluss zur Börse München ging, um dort die Order-Zettel nach Preisen zu sortieren und so seinen Beitrag seit Tag eins zu leisten.

Das Gebäude in Unterschleißheim ist seit 2002 die Zentrale der Baader Bank. Die Architektin ist Andrea Baader, die Frau von Nico Baader, Vorsitzender des Vorstands. © Christoph Fröhlich

Das Firmenwachstum macht sich auch bei der Gästezahl bemerkbar: Mehr als 300 Kunden und Geschäftspartner sind der Einladung gefolgt, so viele wie noch nie. Sie kommen von Berenberg, Universal Investment, Blackrock, Oskar oder Scalable Capital. Beim Neobroker übernimmt die Baader Bank etwa Funktionen wie die Konto- und Depotführung, die Abbildung von Fondssparplänen sowie den Handel von Wertpapieren und Derivaten, welche Nutzer über die App kaufen.

So profitiert die Baader Bank vom Boom der vergangenen Jahre. 830.000 deutsche Aktiensparer kamen 2022 im Vergleich zum Vorjahr dazu, zeigte eine Erhebung des Deutschen Aktieninstituts. Besonders groß fiel das Wachstum bei den jungen Erwachsenen aus: Rund 600.000 Personen unter 30 Jahren investierten erstmals an der Börse - eine Steigerung von 40 Prozent zum Vorjahr. Viele von ihnen investieren bequem via Smartphone, und so ist die Chance recht groß, dass der eine oder andere ein Depot bei der Baader Bank eröffnet hat.

So sind die Robos und Neobroker die Triebfedern der zuletzt rasant gestiegenen Depotanzahl. 2018 startete die Baader Bank als Kundenbank durch. Das Wachstum begann auf einer Basis mit überschaubaren 25.000 Depots, einer Bilanz von 700 Millionen Euro und einem Eigenkapital von 76 Millionen. Und sie traf einen Nerv: In nur zwei Jahren vervierfachte sich die Zahl der Depots.

Ende 2021 waren es bereits etwas mehr als eine halbe Million. Ein Jahr später stieg die Zahl um 70 Prozent auf 843.000. Das Depotvolumen kletterte auf 15,7 Milliarden Euro. Nun, im Juni 2023, knackte man die Marke von einer Million Depots. Und das auch noch pünktlich zum 40. Jubiläum. Ein Erfolg wie bestellt.

Foto: Christoph Fröhlich

Von Blockchain bis Nachhaltigkeit

Dabei war der Weg alles andere als einfach. 2018, als man das Abenteuer Kundenbank wagte, wurde die Bilanz mit einem Millionenverlust verhagelt. Doch der eingeschlagene Kurs wurde durchgezogen. Mit Erfolg: Zuletzt erzielte man selbst im Krisenjahr 2022 in jedem Quartal ein positives Ergebnis. Das Eigenkapital der Baader Bank ist auf mehr als 160 Millionen Euro angewachsen, das Geschäft brummt, neue Dienste befinden sich in der Pipeline.

Erst vor einigen Monaten realisiert man im Zuge einer B2B-Kooperation einen 24/7-Kryptohandel. Die Zukunft von Krypto, beziehungsweise ob es überhaupt eine gibt, darum drehte es sich auch beim Tag der Offenen Tür. „Bitcoin, Web3 und Metaverse: Zeit, die Blockchain-Technologie ernst zu nehmen“ hieß der Vortrag von Philipp Sandner, dem Leiter des Frankfurt School Blockchain Center.

Auch die Implementierung der Blockchain in die Vermögensverwaltung war ein Thema. Andreas Falger, Leiter Privat Banking des Internationalen Bankhauses Bodensee, sagte: „Früher waren Banken technologisch ganz vorne. Jetzt hat sich die Technologieführerschaft drastisch verändert.“ Die Blockchain werde in der Branche einziehen, „doch wie die Umsetzung im Detail aussehen wird, das ist unklar. Wir stecken auch im Korsett der Regulatorik.“

Diskutiert wurde auch der Siegeszug der ETFs („Das Wachstum passiert vor allem in den Sparplänen, die gleichzeitig jedoch die kleinsten Margen haben“, so Dadat-Vorstand Ernst Huber), Robert Halver sprach über die Bedeutung von Zinsen von 1983 bis heute. Und natürlich durfte auch das Thema Nachhaltigkeit nicht fehlen. Dana Kallasch, Chefin und Mitgründerin von Commodity Capital, sprach in diesem Kontext über Investments in Rohstoffe. Und Andreas Gessinger, Bereichsleiter RM Fondsinitiatoren bei Universal Investment, gab sich überzeugt: „Artikel-6-Fonds haben ihre Daseinsberechtigung. Aber wir alle müssen Nachhaltigkeit im Blick haben. Die Hälfte des Fondsvolumens in Deutschland steckt bereits in nachhaltigen Fonds.“

„Der Tag der offenen Tür der Baader Bank ist immer ein gewinnbringender Branchentreff, auf dem wichtige Themen und Trends diskutiert werden“, so Heiko Böhmer, Kapitalmarktexperte von Shareholder Value Management. „Vor allem die kommenden Herausforderungen aus dem schwierigen geopolitischen und volkswirtschaftlichen Globalumfeld kamen in den Podiumsdiskussionen klar zum Ausdruck.“

Moderatorin Corinna Wohlfeil sprach über Börsenberichterstattung früher und heute © Christoph Fröhlich

Die Klaviatur des Bankings

In den Vorträgen und Diskussionen zeigt sich die Breite des Servicespektrums der Baader Bank, die in den vergangenen Jahren enorm gewachsen ist. Ob als depotführende Bank, Makler oder Partner für Fintechs - sie ist mittlerweile in vielen Bereichen der Finanzwelt präsent. Im Kundengeschäft verantwortlich ist dafür Oliver Riedel, Jahrgang 1974, drei Kinder, Hunde-Liebhaber und ein Glubberer, also Fan des 1. FC Nürnberg. Leidensfähig ist er also.

Seine Karriere begann der gelernte Bankkaufmann als Aktien- und Derivatehändler bei der Bayerischen Landesbank sowie der Schmidt Bank. Im Jahr 2000 wechselte Oliver Riedel zur Hypovereinsbank, wo er diverse leitende internationale Positionen innehatte, unter anderem als Aktien-Chef Deutschland. Ende 2010 wechselte er zur Baader Bank, wo er das Investment-Banking-Team aufbaute.

Gründer Uto Baader, heute 79 Jahre alt, sei von Beginn an ein Mentor für ihn gewesen, sagt er. Als dieser sich 2015 aus dem operativen Tagesgeschäft zurückzog, folgte die Staffelübergabe an Nico Baader. Neben seinen Aufgaben als Vorsitzender des Vorstands ist er für das Market Making, die IT, Strategie, Recht, Personal & Betriebsorganisation, Treasury, Kommunikation und das Kapitalmarktgeschäft der Baader Bank verantwortlich. Unter ihm trat die Bank in ihre nächste Phase.

In 2015 rückte Oliver Riedel in den Vorstand auf. Gemeinsam mit Nico Baader setzten sie früh und entschlossen auf die Digitalisierung. „Wir haben eine einzigartige Kombination aus Konto- und Depotführung und Wertpapierhandel mitsamt einer automatische Kontodepoteröffnung“, sagt Riedel. „Wir beherrschen die komplette Klaviatur.“

Doch bei der Baader Bank weiß man, dass man sich auf den Erfolgen der Vergangenheit nicht ausruhen darf. Das Institut verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Die Geschäftstätigkeit soll über Deutschland, Österreich und die Schweiz hinaus insbesondere nach Europa ausgedehnt werden. Dafür wurde zum Halbjahr 2022 das neue Strategieprogramm „High Performance Banking“ ausgerufen.

Außen kühl, innen grün: die Zentrale der Baader Bank in Unterschleißheim. Foto: Christoph Fröhlich

Der nächste Katalysator liegt schon bereit

Spricht man mit Riedel über das Kundengeschäft der Baader Bank, fallen Begriffe wie Automatisierung, Digitalisierung und Skalierbarkeit. „Wir sehen das Unternehmen mittlerweile primär als Technologieplattform“, erklärt er. Rund 140 IT-Experten arbeiten mittlerweile für die Bank, mehr als bei manchem Fintech. „Unsere gesamte Historie ist geprägt von der Fähigkeit, uns an die Bedürfnisse der Kunden und an die Bedingungen der Märkte anzupassen. Beides wollen wir auch in Zukunft tun“, erklärt Riedel weiter.

Die Transformation bleibt in der Branche nicht unbemerkt. Während andere Unternehmen um Mitarbeiter buhlen, erhalte man proaktiv Bewerbungen. „Ich bin überzeugt: Wir können künftig als Arbeitgeber die attraktivste Bank Europas sein“, sagt Riedel selbstbewusst.

Und der nächste Katalysator liegt schon bereit: Die Baader Bank ist demnächst verantwortlich für die Konto- und Depotführung sowie die Handels- und Transaktionsabwicklung von Smartbroker, einem Berliner Unternehmen, das Wertpapierhandel zum günstigen Festpreis bietet. Smartbroker wächst rasant und hat mittlerweile mehr als 11 Milliarden Euro Assets under Management.

Exotisches Feeling vor den Toren Münchens: Blick in das Atrium. © Christoph Fröhlich

Kunden im Fokus

Als Riedel 2010 von der Hypovereinsbank zur Baader Bank wechselte und die Investment-Sparte mit aufbaute, habe er ein hohe zweistellige Anzahl an Kollegen zur Baader Bank mitgenommen, sagt einer, der damals dabei war. Dies war nicht nur eine hohe Investition in die Zukunft, plötzlich waren auch 25 Prozent mehr Mitarbeiter im Haus, die aus einer völlig anderen Arbeitskultur kamen. Dennoch sind viele davon bis heute an Bord. Riedel ist es gelungen, das Kundengeschäft mit einem Team zu formen, das stets die Kunden und deren Bedürfnisse im Blick hat. Er ist jemand, der Menschen zu Höchstleistungen motivieren kann, mit hohen Erwartungen, der aber auch die Ärmel hochkrempelt und selbst mit anpackt.

Dass er und seine Vorstandskollegen über das erfolgreiche Kundengeschäft auch dankbar sind, zeigt sich während der gesamten Veranstaltung, die er moderiert, bis zum Abend eines langen Tages. Der Sternenhimmel funkelt über dem palmengesäumten Atrium, als Riedel zum Mikrofon greift. Hinter ihm sitzt die Regensburger Band „Erwin und die Heckflossen“, Oktoberfest-erprobt und bereit für eine lange Nacht. Die ersten Takte schmettern aus den Boxen, es läuft „Don't Stop Believin“ von Journey. Ein Song aus dem Jahr 1981, zwei Jahre vor der Gründung der Baader Bank. Doch niemals aufgeben und für das kämpfen, was einem am Herzen liegt – damit kennt er sich offenkundig aus.