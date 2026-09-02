Vom 21. bis 24. September 2026 trifft sich die Finanzbranche zur 15. Baader Investment Conference in München. Mehr als 240 Unternehmen und über 600 Investoren werden erwartet. Baader-Bank-CEO Oliver Riedel spricht über neue Formate, den direkten Austausch mit Entscheidern – und warum die Konferenz auch für nicht börsennotierte Unternehmen interessant wird.

Herr Riedel, die Baader Investment Conference findet in diesem Jahr zum 15. Mal statt. Was erwartet die Teilnehmer?

Oliver Riedel: Zur Jubiläumsausgabe ist es uns eine besondere Ehre, wieder Unternehmen und Investoren auf höchstem Niveau zusammenbringen. Für die viertägige Konferenz haben sich mehr als 240 präsentierende Unternehmen angemeldet, darunter zahlreiche Vertreter aus Dax, M-Dax, S-Dax und TecDAX. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld durch Unternehmen aus Österreich, der Schweiz sowie weiteren europäischen Märkten wie Spanien, den Niederlanden und Frankreich.

Wir erwarten mehr als 600 Investoren. Insgesamt sollen rund 3.000 Einzel- und Kleingruppengespräche sowie mehr als 100 Präsentationen stattfinden. Unser Anspruch: Wir wollen in diesem Jahr die bisher beste Baader Investment Conference ins Rennen schicken.

Was sind die wichtigsten Programmpunkte?

Riedel: Die Konferenz wird auch in diesem Jahr von mehreren bewährten Formaten flankiert. Im Trading Forum geben unsere Experten Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Wertpapierhandel, in das Retail-Trading-Segment und den Handel mit Small und Mid Caps. Außerdem geht es um unterschiedliche Anlageklassen, darunter Kryptowährungen und festverzinsliche Wertpapiere.

Ein weiteres Format ist unser Private Markets Summit, das wir mit der ERSTE Group abhalten. Dabei analysieren Experten, internationale Investoren und institutionelle Marktteilnehmer in Paneldiskussionen die Chancen, Herausforderungen und Zukunftsperspektiven von Private-Equity- gegenüber öffentlichen Kapitalmarktfinanzierungen.

Und zusätzlich wird es wieder einen Austrian Day, ebenfalls in Kooperation mit der ERSTE Group, geben.

An wen richtet sich die Konferenz?

Riedel: Im Mittelpunkt stehen börsennotierte Unternehmen aus Europa und institutionelle Investoren aus dem nationalen und internationalen Umfeld. Dazu gehören unter anderem Vermögensverwalter, Fondsmanager, Family Offices, Banken und Versicherungen.

Für professionelle Investoren geht es darum, einen möglichst direkten Zugang zu den Unternehmen zu erhalten und sich ein fundiertes Bild von deren Entwicklung und strategischer Ausrichtung zu machen. Umgekehrt können die Unternehmen mit bestehenden und potenziellen Investoren ins Gespräch kommen. Gerade in einem Marktumfeld, das von hoher Volatilität und schnellen Veränderungen geprägt ist, gewinnt der persönliche Austausch aus meiner Sicht weiter an Bedeutung.

Warum lohnt sich die Teilnahme gerade für professionelle Anleger?

Riedel: Die Konferenz bietet die Möglichkeit, in vergleichsweise kurzer Zeit eine große Zahl relevanter Gespräche zu führen. Ein Portfoliomanager kann sich beispielsweise direkt mit dem Management eines Unternehmens über dessen Strategie, aktuelle Entwicklungen oder künftige Investitionen austauschen.

Der große Mehrwert liegt aber nicht allein in der Informationsvermittlung. Es geht insbesondere um den persönlichen Dialog. Solche Gespräche können helfen, Zusammenhänge besser einzuordnen und langfristige Beziehungen zwischen Unternehmen und Investoren aufzubauen – diesen Rahmen wollen wir mit der Konferenz bewusst bieten.

Hinzu kommt der Networking-Aspekt. Über vier Tage treffen sich zahlreiche Akteure des Kapitalmarkts an einem Ort. Das schafft viele Gelegenheiten für Gespräche, die über die eigentlichen Termine hinausgehen.

Ein fester Bestandteil ist das Partner- und Vermögensverwalter-Forum am Abschlusstag. Was steht dort auf dem Programm?

Riedel: Das Forum ist der finale Höhepunkt der Konferenz. Es richtet sich insbesondere an Vermögensverwalter aus der DACH-Region sowie an unsere Kooperationspartner und Vertreter von Banken, Versicherungen und Family Offices.

Hier bieten wir ein bewusst breit gefächertes Programm. Wir beleuchten aktuelle Themen, die die Branche bewegen – von Künstlicher Intelligenz, Technologie und Handel bis hin zu Altersvorsorge und Kapitalmärkten. Ergänzt wird das Programm zum Beispiel durch einen Praxisbericht der Baader Bank zur Umsetzung eines Altersvorsorgedepots. Mit Franca Lehfeldt als Gastrednerin und dem traditionellen Expertendialog zur aktuellen Marktlage mit renommierten Branchenvertretern verbindet das Forum praxisnahe Erkenntnisse mit einem Blick auf die zentralen Entwicklungen an den Kapitalmärkten.

Was unterscheidet die Baader Investment Conference von anderen Investorenkonferenzen?

Riedel: Mit vier Konferenztagen gehört sie zu den größten Veranstaltungen ihrer Art im DACH-Raum. Ein besonderes Merkmal ist die hohe Managementdichte: Die Gespräche finden vielfach direkt mit C-Level-Entscheidern der präsentierenden Unternehmen statt.

Gleichzeitig versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven des Kapitalmarkts unter einem Dach zusammenzubringen – vom institutionellen Asset Management über Vermögensverwaltung und Private Markets bis hin zum Trading. Diese Kombination aus Unternehmenszugang, fachlichem Austausch und Networking macht aus unserer Sicht den besonderen Charakter der Konferenz aus.

Die Konferenz findet 2026 zum 15. Mal statt. Welche Erinnerungen an die vergangenen Jahre sind Ihnen besonders präsent?

Riedel: Die Baader Investment Conference ist für uns jedes Jahr ein besonderes Highlight, weil sie unser größtes Event des Jahres ist. Entsprechend viel Arbeit fließt in die Vorbereitung. Unser Ziel war von Anfang an, eine Plattform zu schaffen, die Unternehmen und Investoren einen echten Mehrwert bietet.

Besonders gerne denke ich an die erste Konferenz zurück. Damals sind wir mit der Erwartung gestartet, eine langfristige Erfolgsgeschichte aufbauen zu können. Insgesamt haben seit dem Start im Jahr 2012 9.643 Unternehmensvertreter und institutionelle Investoren an der Konferenz teilgenommen. Das zeigt, wie stark die Veranstaltung über die Jahre gewachsen ist. Dass sich die Konferenz über 15 Jahre hinweg so kontinuierlich entwickelt hat, verdanken wir vor allem der Unterstützung unserer Kunden und Partner.

Und wie begehen Sie die 15. Ausgabe?

Riedel: Im Mittelpunkt steht auch dieses Jahr wieder der fachliche und persönliche Austausch – wir fokussieren dabei in bewährter Weise auf die relevanten Themen unserer Branche und darauf, unseren Teilnehmern einen professionellen Rahmen zu bieten, der zum Dialog einlädt und langfristige Beziehungen aufbauen lässt. Dass wir dieses Jahr die 15. Ausgabe der Baader Investment Conference begehen dürfen, unterstreicht die Gültigkeit dieses Anspruchs.

Hier geht es zur Baader Investment Conference.