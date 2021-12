Constance Riede 14.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Backoffice-Hilfe für Makler Neuer Dienstleister für Finanzvertriebe gegründet

Büroarbeit hält auf. Und das besonders bei Vertrieblern, die stattdessen eigentlich nah am Kunden sein sollten. Um hier mehr Freiräume zu schaffen, ergibt das Buchen von Büro-Dienstleistern häufig Sinn. Nun ist eine neue Agentur für Finanzvertriebe am Markt. Was diese bietet.