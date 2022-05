Neue Grundsätze Bafin bleibt bei Entscheidungen vom BMF unabhängig

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) haben neue Grundsätze für ihre Zusammenarbeit gefasst. Dabei einigten sich die Institutionen darauf, dass die Bafin zwar in ihren Aufsichtsentscheidungen unabhängig bleibt, aber trotzdem in manchen Fällen an das BMF berichtet.