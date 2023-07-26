Gegen Cash.Life Bafin verhängt Geldbuße

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) verhängt eine Geldstrafe gegen die Cash.Life AG. Laut der Behörde hat das Finanzunternehmen eine Insiderinformation zu spät veröffentlicht.

Bafin-Sitz in Frankfurt: Die Behörde verhängt eine Geldbuße gegen die Cash.Life AG.

Bafin fühlt schwarzen Schafen auf den Zahn – zur Not mit der Brechstange

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) verhängt eine Geldstrafe in Höhe von 82.000 Euro gegen die in Berlin ansässige Cash.Life AG (Cash.Life). Der Behörde zufolge hat das Finanzunternehmen eine Insiderinformation zu spät veröffentlicht. Cash.Life kann gegen den Bafin-Bescheid Einspruch einlegen.

Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die am organisierten Markt Wertpapiere und andere Finanzinstrumente emittieren, unterliegen der Ad-hoc-Publizitätspflicht. Sie müssen Insiderinformationen dementsprechend sofort veröffentlichen. Darunter versteht man Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind, aber den Kurs von Wertpapieren erheblich beeinflussen können, falls sie bekannt werden.

Verankert ist die Ad-hoc-Publizitätspflicht in Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (engl.: Market Abuse Regulation, kurz: MAR). Die Bafin kann Verstöße mit eine Geldbuße bestrafen. Sie beläuft sich auf maximal 2,5 Millionen Euro oder bis zu 2 Prozent des Gesamtumsatzes.

Cash.Life wurde im Jahr 1999 gegründet und bot Verbrauchern als erstes Unternehmen in Deutschland an, Lebensversicherungen zu verkaufen, statt zu kündigen.