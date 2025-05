Welche Folgen Führungsinkompetenz und mangelndes Risikobewusstsein im Vorstand von Versicherern und Finanzdienstleistern haben, welche Erleichterungen die Finanzaufsicht bei Solvency II plant, wie es um die finanzielle Stabilität der Versicherungsbranche steht und in welchen Sparten die Beiträge besonders stark gestiegen seien – das waren nur einige der Themen, die Bafin-Präsident Mark Branson in seiner Rede auf der Jahrespressekonferenz der Aufsichtsbehörde am Mittwoch erläutert hat. DAS INVESTMENT fasst zusammen.

Für Versicherungsunternehmen könnte es in Zukunft wieder schwieriger werden, ausreichend hohe Renditen aus ihren Kapitalanlagen zu erzielen, erklärte der Bafin-Präsident. Vor diesem Hintergrund sollten sie „vorsichtig agieren und ihre Widerstandsfähigkeit stärken“.

Führungsinkompetenz wirke sich im Finanzsektor verheerend aus, betonte Branson. Er verwies auf mehrere Fälle, in denen kleine Banken, Versicherer oder Fondsgesellschaften in jüngster Zeit in Schieflage geraten sind. „Die Ursache der Probleme lag weniger im allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld, mit dem wir zurzeit umgehen müssen. Diese Unternehmen haben Geschäfte gemacht, deren Risiken sie nicht verstanden“, so der Bafin-Chef.