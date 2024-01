Für die Bundesanstalt für Finanzaufsicht bedeutet die fortschreitende Digitalisierung nicht nur einen schnelleren, effizienteren und wettbewerbsfähigeren deutschen Finanzsektor – für sie steigt damit auch die Gefahr von IT-Risiken. Das geht aus dem Bericht „Risiken im Fokus der Bafin 2024“ hervor. Darin hat die Aufsicht mögliche Risiken für den Finanzsektor zusammengestellt, auf die sie in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk legen möchte.

Es ist die Aufgabe der Bafin, laufend Risiken für alle Marktteilnehmer und Verbraucher zu analysieren und darauf zu reagieren. Zum dritten Mal hat sie nun einen Bericht veröffentlicht, in dem sie die womöglich größten Risiken für die Finanzstabilität oder die Integrität der Finanzmärkte in Deutschland listet.

Die sieben Risiken, die den Finanzsektor laut Bafin am meisten gefährden könnten, sind:

Risiken aus signifikanten Zinsanstiegen

Risiken aus Korrekturen an den Immobilienmärkten

Risiken aus signifikanten Korrekturen an den internationalen Finanzmärkten

Risiken aus dem Ausfall von Krediten an deutsche Unternehmen

Risiken aus Cyberattacken mit gravierenden Auswirkungen

Risiken aus unzureichender Geldwäscheprävention

Risiken aus Konzentrationen bei der Auslagerung von IT-Dienstleistungen

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Mit diesen Gefährdungen möchte sich die Finanzaufsicht 2024 prioritär befassen. Die Reihenfolge der genannten Risiken spielt dabei keine Rolle für die Priorisierung. Die Bafin hat aber Entwicklungstrends angegeben. Demnach ist das Risiko aus signifikanten Zinsanstiegen als einziges gesunken. Als gleichbleibend identifiziert sie die Risiken aus signifikanten Korrekturen an den internationalen Finanzmärkten. Für alle anderen Risiken gibt die Bafin einen steigenden Trend an.

Das wachsende Risiko im IT-Bereich

Im Besonderen hebt die Bundesanstalt Cyberangriffe und IT-Pannen als Gefahr hervor. Diese müssten nicht einmal bei den Banken und Versicherern selbst auftreten. In Deutschland bedienen in einigen Bereichen wenige spezialisierte IT-Dienstleister einen Großteil der Kreditinstitute und Versicherer. Aus dem Grund ist das Risiko von Konzentration bei der Auslagerung von IT-Dienstleistungen für 2024 neu in die Liste aufgenommen worden.

Bafin-Präsident Mark Branson warnt vor operationellen Abhängigkeiten in der Finanzwelt. „Die Unternehmen des Finanzsektors müssen resilient sein – gegen finanzielle und operationelle Risiken. Die Risikovorsorge darf nicht zu kurz kommen“, so Branson. Daher müssten die Unternehmen mehr denn je in ihre operationelle Sicherheit und Stabilität investieren.