Die Bafin hat die Kostenbelastung kapitalbildender Lebensversicherungen erneut unter die Lupe genommen. Eine aktuelle Abfrage zeigt Fortschritte – aber auch neue Baustellen.

Kapitalbildende Lebensversicherungen sind ein zentraler Baustein der privaten Altersvorsorge – rund 59 Millionen solcher Verträge gab es hierzulande im Jahr 2024, gut 2,4 Millionen wurden neu abgeschlossen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) beobachtet die Kostenentwicklung dieser Produkte seit Jahren intensiv. Nun zeigt eine aktuelle Branchenabfrage: Es gibt Fortschritte, aber auch weiterhin erheblichen Handlungsbedarf.

Effektivkosten sind gesunken – besonders bei Fondspolicen

Die Bafin misst die Kostenbelastung kapitalbildender Lebensversicherungen anhand der Effektivkosten. Die Kennzahl gibt an, um wie viele Prozentpunkte die jährliche Rendite durch Kosten gemindert wird. Eine erste Abfrage im Jahr 2022 zum Neugeschäft des ersten Halbjahres 2021 hatte erhebliche Unterschiede zwischen Anbietern und Produkten offengelegt – in Einzelfällen lagen die Effektivkosten bei über 4 Prozent, womit erst jenseits dieser Schwelle die erzielte Rendite tatsächlich den Kunden zugutekam.

Eine Folgeabfrage, die die Bafin im Jahr 2025 zum Neugeschäft 2024 durchführte und deren Ergebnisse nun in die aktuelle Publikation „Risiken im Fokus 2026“ eingeflossen sind, zeigt nun eine merkliche Verbesserung: Vor allem bei Fondspolicen, die das Neugeschäft dominieren, sind die Kosten spürbar gesunken. Insbesondere bei den besonders häufig verkauften langen Laufzeiten verzeichnete das obere Viertel der Anbieter einen Rückgang um mehr als 0,4 Prozentpunkte. Die Bafin wertet dies ausdrücklich als Erfolg ihrer verstärkten Wohlverhaltensaufsicht.

Zu den konkreten Konsequenzen aus den bisherigen Prüfungen gehören Produktrücknahmen durch einzelne Anbieter, Kostensenkungen im Bestand sowie rückwirkende Kompensationsmaßnahmen. In Einzelfällen sprach die Bafin zudem Verwarnungen gegenüber Geschäftsleitern aus. Generali etwa erstattete Kunden mit fondsgebundenen Verträgen aus den Jahren 2021 bis 2023 Kosten zurück, wie DAS INVESTMENT berichtete.

Stornoquoten als Warnsignal

Neben den Effektivkosten nimmt die Bafin auch die Stornoquoten der Produkte in den Blick. Einige Lebensversicherungsprodukte fielen laut Behörde mit sehr hohen Stornoquoten auf – speziell in den ersten Jahren nach Vertragsabschluss, in denen ein Großteil der Kosten anfällt.

Die Aufsicht wertet dies als mögliches Indiz dafür, dass Produkte außerhalb des für sie bestimmten Zielmarkts vertrieben werden. Bei solchen Produkten sei ein angemessener Kundennutzen in der Regel nicht gegeben. Die Versicherer seien daher verpflichtet, bei der Produktfreigabe die Wahrscheinlichkeit und die Folgen einer vorzeitigen Vertragsbeendigung zu berücksichtigen.

Neue Prüffelder: Überschussbeteiligung und Schadenversicherung

Die Bafin weitet ihre Wohlverhaltensaufsicht auf weitere Bereiche aus. Ein Fokus liegt künftig auf dem Kundennutzen in der Rentenbezugsphase von Lebensversicherungen – insbesondere auf der Überschussbeteiligung. Eine Abfrage aus dem Jahr 2025 ergab, dass mehr als die Hälfte der Lebensversicherer auch bei neueren, auskömmlich kalkulierten Produkten keine Risikoüberschussbeteiligung deklariert hat. Die Bafin will den Ursachen dafür nachgehen.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Für Ihre Google-Suche Machen Sie DAS INVESTMENT zu Ihrer bevorzugten Quelle Markieren Sie uns bei Google – dann erscheinen unsere Analysen in Ihren Ergebnissen weiter oben. Bei Google hinzufügen Wie funktioniert’s? Bevorzugte Quelle bei Google In wenigen Sekunden erledigt So erscheinen Beiträge von DAS INVESTMENT künftig prominenter in Ihren Google-Ergebnissen. Bei Google hinzufügen Tipp: In Ihrem Google-Konto angemeldet sein, damit die Auswahl gespeichert bleibt. Oder manuell in 3 Schritten 1 Bei Google nach einem aktuellen Thema suchen und bei den „Top Stories" oben auf das Stern-Symbol tippen. 2 Nach „DAS INVESTMENT" suchen und das Häkchen setzen. 3 Unten auf „Ergebnisse neu laden" tippen. Fertig.

Darüber hinaus nimmt die Behörde nun auch die Schaden- und Unfallversicherung ins Visier. Eine repräsentative Abfrage aus 2025 zeigte, dass Schaden- und Unfallversicherer ihre Prämien teilweise erheblich differenzieren – und dass diese Differenzierungen nicht immer risikobasiert und transparent erfolgen. Mit bestimmten Preispraktiken will sich die Bafin daher näher befassen. Bafin-Exekutivdirektorin Julia Wiens hatte dies bereits auf der Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht 2025 angekündigt.

Die Grundlage für die Prüfungen bildet das Bafin-Merkblatt zu wohlverhaltensaufsichtlichen Aspekten bei kapitalbildenden Lebensversicherungen vom Mai 2023. Anbieter, die durch hohe Effektivkosten, auffällige Stornoquoten oder hohe Abschlussprovisionen auffallen, können mit einer vertieften Prüfung des Produktfreigabeverfahrens rechnen. Liegen Missstände vor, kann die Bafin nach eigenen Angaben unter anderem den Produktvertrieb untersagen oder Maßnahmen gegen einzelne Geschäftsleiter einleiten.