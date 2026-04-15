Das Standortfördergesetz (Stofög) bringt Versicherern konkrete Bürokratieerleichterungen: Vier Melde- und Vorlagepflichten gegenüber der Bafin entfallen ab sofort.

Die Bafin entlastet Versicherer – und sich selbst: Vier Bürokratiepflichten fallen nun weg.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat am 11. März 2026 vier Entlastungsmaßnahmen für Versicherungsunternehmen bekanntgegeben, die mit dem Standortfördergesetz in Kraft getreten sind. Damit hat die Behörde das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und die Aktuarverordnung auf Grundlage eigener Praxiserfahrungen geändert.

Die vier Entlastungen im Überblick:

1. Wegfall der Vorlagepflicht für Pflichtversicherungsbedingungen

Schaden- und Unfallversicherer müssen der Bafin ihre Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für Pflichtversicherungen – also etwa für die Kfz-Haftpflicht oder bestimmte Berufshaftpflichten – künftig weder bei der Beantragung einer Zulassung noch im laufenden Betrieb vorlegen. Bisher mussten Versicherer diese Vertragsunterlagen routinemäßig bei der Aufsicht einreichen, damit die Bafin prüfen konnte, ob sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Diese Pflicht entfällt nun – auch die zugehörige Strafvorschrift für Verstöße wurde angepasst.

Eine Ausnahme gilt weiterhin für die substitutive Krankenversicherung, also private Krankenvollversicherungen, die gesetzliche Krankenkassen ersetzen. Dort bleibt die Vorlagepflicht bestehen, da der Verbraucherschutz hier besonderes Gewicht hat.

2. Keine Anzeigepflicht mehr bei Beteiligungserwerb

Versicherer sind nicht mehr verpflichtet, der Bafin zu melden, wenn sie Anteile an verbundenen Unternehmen – etwa Tochtergesellschaften innerhalb des eigenen Konzerns – erwerben oder solche Anlagen aufstocken. Bislang mussten solche konzerninterne Kapitalbewegungen der Aufsicht angezeigt werden.

Für Versicherungsgruppen, die regelmäßig Beteiligungen umschichten oder in verbundene Unternehmen investieren, entfällt damit ein wiederkehrender Meldeschritt gegenüber der Bafin.

3. Entfall von Aktuarberichten bei Rentenverpflichtungen

Schaden- und Unfallversicherer müssen künftig keine gesonderten Berichte des verantwortlichen Aktuars mehr zu Rentenverpflichtungen vorlegen. Konkret betrifft dies Renten, die aus der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung, der Kraftfahrt-Unfallversicherung sowie der Allgemeinen Unfallversicherung resultieren.

Zum Hintergrund: Wenn durch einen schweren Unfall oder einen Haftpflichtschaden eine dauerhafte Beeinträchtigung entsteht, zahlt die Versicherung häufig keine Einmalabfindung, sondern eine lebenslange Rente. Diese langfristigen Verpflichtungen müssen versicherungsmathematisch bewertet werden – eine Aufgabe des verantwortlichen Aktuars. Bisher musste dieser dazu regelmäßig einen förmlichen Bericht für die Bafin erstellen. Diese Berichtspflicht entfällt nun.

4. Vereinfachtes Inhaberkontrollverfahren für Versicherungs-Holdinggesellschaften

Das sogenannte Inhaberkontrollverfahren ist ein aufsichtsrechtliches Prüfverfahren, das die Bafin durchführt, wenn jemand eine bedeutende Beteiligung an einem Versicherungsunternehmen erwerben, erhöhen, verringern oder aufgeben will. Als bedeutend gilt eine Beteiligung ab etwa 10 Prozent der Kapital- oder Stimmrechtsanteile. Ziel des Verfahrens ist es, sicherzustellen, dass neue Eigentümer zuverlässig und geeignet sind.

Für Versicherungs-Holdinggesellschaften – also Dachgesellschaften, die mehrere Versicherer unter sich bündeln – entfällt dieses Verfahren künftig, wenn gleichzeitig auch eine Veränderung der Beteiligung an einem nachgeordneten Versicherungsunternehmen stattfindet. Die Neuregelung gilt sowohl für beabsichtigte als auch für unbeabsichtigte Veränderungen einer bedeutenden Beteiligung.

Hintergrund

Das Standortfördergesetz wurde vom Deutschen Bundestag im Dezember 2025 verabschiedet. Die Bafin betont, dass die Entlastungen nicht nur den Verwaltungsaufwand der Unternehmen reduzieren, sondern auch die Aufsicht selbst entlasten. Alle Maßnahmen gelten ab sofort.