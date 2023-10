Neue Infoseite Bafin informiert über Dora – was Finanzdienstleister zur EU-Verordnung wissen müssen

Tausende Unternehmen des Finanzsektors – und darüber hinaus – müssen die EU-Verordnung Digital Operational Resilience Act (Dora) ab Januar 2025 anwenden. Diese soll dazu beitragen, den europäischen Finanzmarkt gegenüber Cyberrisiken und Vorfällen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) zu rüsten.

So gut wie alle beaufsichtigten Institute und Unternehmen des europäischen Finanzsektors fallen unter Dora, heißt es von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Aufsicht spiele bei der Umsetzung von Dora in Deutschland eine wichtige Rolle. Dabei soll sich die Bafin zur nationalen Anlaufstelle (Melde-Hub) für IKT-Vorfälle im Finanzsektor etablieren. Außerdem nimmt die Aufsicht Anzeigen im Rahmen des IKT-Drittparteimanagements entgegen. Was konkret bedeutet, dass Institute und Unternehmen dazu verpflichtet sind, Risiken, die von Drittparteien ausgehen, zu melden. Daraufhin analysiert die Bafin diese mit Blick auf potenzielle Risiken für den Finanzsektor.

Darum geht es bei Dora

Dora soll bei der digitalen Widerstandsfähigkeit des europäischen Finanzsektors in sechs Bereichen helfen:

IKT-Risikomanagement

Meldewesen zu IKT-Vorfällen und wesentlichen Cyberbedrohungen

Testen der digitalen Widerstandsfähigkeit, einschließlich Threatled Penetration Testing (TLPT). Bei TLPT geht es um den kontrollierten Versuch, die Cyber-Resilienz eines Unternehmens durch einen simulierten Angriffs eines Hackers zu testen.

IKT-Drittparteimanagement

Europäisches Überwachungsrahmenwerk für kritische IKT-Drittdienstleister

Teilen von Informationen sowie Cyberkrisen- und Notfallübungen

Die Rolle der Aufsicht

Die Bafin plant, beaufsichtigte Unternehmen bei der Umsetzung von Dora zu unterstützen. Beispielsweise mit Veranstaltungen, Gesprächen mit Expertinnen und Experten und einer Infoseite. Dort stellt die Aufsicht die wichtigsten Informationen zu Dora und der Umsetzung des Regelwerks zusammen.

Inhaltliche Schwerpunkte sind derzeit die rechtlichen Grundlagen der Verordnung, ihr Regelungsbereich und aktuelle Konsultationen. Um zu besonders relevanten Fragen zeitnah zu informieren, hält die Bafin „Häufig gestellte Fragen“ bereit. Die Seite soll laufend aktualisiert und erweitert werden.