Blockchain Bafin fordert härtere Regulierung des DeFi-Sektors

Birgit Rodolphe, Exekutivdirektorin für Geldwäsche der BaFin, sieht in dezentralisierten Finanzmärkten (DeFI) eine Bedrohung für Verbraucher. In der jetzigen Form sei der Nischenmarkt keine echte Konkurrenz zum traditionellen Finanzmarkt. In der Zukunft braucht es dafür Regulierungen. Was mit Kryptowerten wie dem Bitcoin oder Ether begann, hätte sich inzwischen zu einem ganzen Ökosystem entwickelt.

Auf Grundlage der Distributed-Ledger-Technologie betreiben pseudonyme Nutzer Tausch- und Handelsplattformen für Kryptowerte. Sie könnten diese gegen Gebühr leihen oder verleihen, Versicherungen abschließen, derivative Produkte erwerben oder ihre Kryptowerte verwalten lassen. Herkömmliche Angebote des Finanzmarkts, die mit einer neuartigen, für viele schwer zu erfassenden Technologie gekoppelt werden – selbstverwaltet, dezentral, abseits des traditionellen Finanzsystems.

DeFi dürfe trotz all der technischen Innovation nicht annehmen, einen regulatorischen Freibrief zu erhalten. Als Beispiel für positive Regulierung nennt Rodolphe die von der deutschen Regierung eingeführte Kryptoverwahrregulierung. Deutsche Kryptobörsen müssen seither eine Erlaubnis der BaFin einholen. „Die Uhr tickt. Je länger der DeFi-Markt unbeaufsichtigt bleibt, umso mehr steigt das Risiko für die Verbraucher. Und umso größer ist die Gefahr, dass sich kritische Angebote etablieren, die eine systemische Relevanz haben“, schreibt Rodolphe im aktuellen Journal.

Die Mitteilung kommt in einer für Kryptoanleger verlustreichen Zeit. So ist innerhalb von nur sieben Tagen der Kurs der einst erfolgreichen Kryptowährung Terra Luna von 85 US-Dollar am 5. Mai auf nahezu 0 US-Dollar am 12. Mai eingebrochen.