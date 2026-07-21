Aus JPMorgan Chase wurde JPMorganChase – quasi ein sehr langes Passwort. Aus BaFin wurde Bafin. Über eine Wirtschaft, die ihre Namen zusammenstreicht. Eine Glosse.

Es ist Ende Juli, und wir merken es erst jetzt: Die deutsche Finanzaufsicht heißt nicht mehr BaFin, sondern Bafin. Die Änderung stammt aus dem April. Aufgefallen ist sie uns jetzt durch eine Meldung der Kollegen von „Finanzbusiness“ – also, mit Verlaub, spät. Dabei hat die Behörde es im April sogar selbst angekündigt, wenn auch etwas versteckt im vierten Absatz. Zu unserer Verteidigung: Wir schreiben in der Redaktion die Bafin ohnehin seit Jahren mit kleinem f. Vielleicht haben wir die Änderung deshalb schlicht überlesen.



Der offizielle Grund für die verschlankte Neuaufstellung: Screenreader sollen das Wort flüssig vorlesen, nicht Buchstabe für Buchstabe. Gegen Barrierefreiheit sagt niemand etwas.

Damit steht die Bafin in einem größeren Trend: dem Delettering der Wirtschaft. Jahrzehntelang haben Fusionen die Namen der Branche länger und länger gemacht. Jetzt baut das Marketing die Wortungetüme wieder ab, mitunter Buchstabe für Buchstabe.

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Die Regeln sind erstaunlich stabil. Beschreibende Wörter gelten als Ballast: Starling strich das Wort Bank, weil die Kunden ohnehin nur Starling sagten. BNY warf den historischen Namensteil Mellon aus dem Schaufenster, Neuberger Berman entließ zumindest optisch den Berman. Und wo früher „Investmentfonds“ stand, steht heute „Investments“. Das klingt internationaler und verpflichtet niemanden, etwas Genaues zu meinen.

Satzzeichen und Leerzeichen leben zunehmend gefährlich. Die Buchhändler von Waterstone's opferten ihren Apostroph der URL-Ökonomie; er ließ sich schlecht tippen. JPMorgan Chase schob seine beiden Namen zu JPMorganChase zusammen, ohne Leerzeichen, und machte aus einer Bankengruppe ein sehr langes Passwort. Mastercard verkleinerte erst das C und strich den Namen dann ganz aus dem Logo; übrig blieben zwei Kreise. Bei Starbucks blieb nur die Meerjungfrau.

Manchmal geht die Kürzung zu weit. Der schönste Fall bleibt abrdn: Der Vermögensverwalter entfernte fast sämtliche Vokale, weil das modern und digital wirken sollte, und wollte trotzdem „Aberdeen“ gesprochen werden. Nach Jahren des Spotts kaufte er die Vokale zurück. Sie erwiesen sich als wertbeständiger als gedacht.

Womit wir wieder bei uns wären. Wir machen dasselbe, und das aus gutem Grund: Die deutsche Rechtschreibung kennt keine Großbuchstaben mitten im Wort. Wir streichen das große R in Blackrock, aus NASA wird Nasa, aus DekaBank wird Dekabank, aus HANetf wird Han-ETF. iPhone darf bleiben, iShares auch. Schreiben wir Künstliche Intelligenz oder künstliche Intelligenz? Jede dieser Entscheidungen kostet intern eine Debatte, manchmal sogar zwei. Leser fragen immer wieder nach, neue Volontäre verzweifeln. Am Ende landet eine Schreibweise verbindlich in den Redaktionsrichtlinien. Und da steht schon seit Jahren: Bafin. Kein Wunder, dass uns das geschrumpfte F drei Monate entging. Insofern: Danke, Bafin. Du erledigst das jetzt selbst. Diese eine Kleinschreibung müssen wir nicht mehr gegen dich verteidigen.

Bleibt die eigentliche Pointe, und die steckt im gefallenen F. BaFin entstand 2002, in der Blütezeit der Binnenmajuskel, der Ära von eBay, von iAllem, von Buchstaben, die stolz in der Wortmitte standen. Die Behörde legte nun eine Marotte der Nullerjahre ab.



Ist das ein Kulturwandel? Vielleicht. Womöglich hat die Aufsicht aber auch nur gemerkt: Mit einem Großbuchstaben weniger reguliert es sich genauso gut.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.