Bafin-Jahresbericht Diesen skurrilen Einfall einer Bank fand die Bafin gar nicht gut

Es sollte eine praktische Idee sein, um den Kunden möglichst schnell eine wichtige Information zukommen zu lassen: Die Bafin beschreibt den folgenden Fall in ihrem Jahresbericht 2015 . Allerdings als Anleitung, wie man es nicht machen sollte.Eine Bank hatte die Software für ihr Online-Banking umgestellt. Dadurch waren einige Überweisungsaufträge nicht ausgeführt worden und teilweise auch nicht mehr rekonstruierbar.Was also tun? Mitarbeiter der Bank kamen auf einen trickreichen Einfall: Sie buchten per Lastschrift zweimal je einen Cent vom Konto der betroffenen Kunden ab. Als Mitteilung zu den Überweisungen machten sie die Kunden auf die verlorengegangenen Buchungsaufträge aufmerksam. Die abgebuchten zwei Cent wurden noch am selben Tag auf das Konto rücküberwiesen.Dieser kleine Trick, eigentlich zur schnellen Kundenkommunikation gedacht, verärgerte einen betroffenen Kunden. Er wandte sich ob der ab- und rückgebuchten zwei Cent an die Bafin. Die erteilte dem Vorgehen eine Rüge: Ohne eine Einzugsermächtigung habe die Bank kein Lastschriftverfahren anwenden dürfen. Heeres Ziel hin oder her.