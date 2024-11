Julia Wiens, die seit Januar 2024 als Exekutivdirektorin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) den Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht leitet und bereits durch ihr konsequentes Vorgehen gegen Regelverstöße und überhöhte Kosten in der Lebensversicherungsbranche Aufmerksamkeit erregte, ist in den Verwaltungsrat der Europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa gewählt worden. Sie wird bis Mitte 2027 dem siebenköpfigen Gremium angehören, das unter Vorsitz von Petra Hielkema steht.

Vom Baloise-Vorstand zur Bafin-Exekutivdirektorin

Die studierte Mathematikerin und Aktuarin bringt langjährige Branchenerfahrung mit: Ihre Karriere begann 1994 bei der Securitas Gilde in der Lebensversicherung. Nach Stationen beim Deutschen Ring, wo sie ab 2006 die Abteilung für Aktuarielle Analysen Nichtleben leitete, übernahm sie ab 2009 verschiedene Führungspositionen bei der Baloise in Deutschland. Bei der Bafin folgte sie auf Frank Grund, der in den Ruhestand trat.

Der Eiopa-Verwaltungsrat ist für die strategische Ausrichtung der Behörde verantwortlich und entwickelt sowohl das Jahresprogramm als auch die mehrjährige Arbeitsplanung. Zudem übernimmt das Gremium administrative Aufgaben wie Haushalts- und Personalplanung.

Eiopa will Kontrollfunktion stärken

„Ich setze mich dafür ein, die europäische Aufsichtsarchitektur zu stärken und die finanzielle Stabilität sowie das Vertrauen in den Versicherungsmarkt zu fördern“, erklärte Wiens nach ihrer Wahl am 26. November.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden für zweieinhalb Jahre gewählt, mit der Option auf eine einmalige Wiederwahl. Die Eiopa selbst strebt seit längerem nach mehr Befugnissen auf europäischer Ebene, da bislang nur nationale Aufsichtsbehörden gegen „schädliche“ Geschäfte eingreifen können. Mit der Ernennung von Wiens gewinnt die Behörde eine erfahrene Aufseherin, die bereits bei der Bafin durch ihr konsequentes Vorgehen bei der Kontrolle von Versicherungsunternehmen aufgefallen ist.